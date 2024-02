El Gobierno de Sánchez planta al Parlamento europeo en una reunión de vigilancia de la Ley de Amnistía

Otro desaire del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Europa con la amnistía de fondo. El Gobierno de PSOE-Sumar ha plantado este jueves al Grupo de Vigilancia de Estado de Derecho del Parlamento europeo en la reunión que ha celebrado este jueves, a propuesta del PP y con el respaldo de la mayoría de los grupos de la Eurocámara, para examinar el Estado de Derecho y la Ley de Amnistía.

Para esta sesión, donde han comparecido las principales asociaciones de jueces y fiscales de España, también fue cursado requerimiento al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para su comparecencia, pero éste, negociador de la Ley de Amnistía, con los separatistas catalanes de ERC y Junts, rechazó acudir y ningún miembro del Gobierno le ha sustituido.

El ministro Bolaños se agendó para esta mañana dos eventos en España: recibir a la delegación de la Comisión de Venecia en la sede del Ministerio y acompañar al Rey en la inauguración de la nueva sede del Colegio de Registradores de España en Madrid. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa que ha viajado a España -a petición del Senado, con mayoría absoluta el PP- para recabar información y emitir un informe sobre la Ley de Amnistía.

Sin embargo, fuentes de la Eurocámara recalcan que cualquier otro miembro del Gobierno, también del segundo escalón, podría haber sustituido a Bolaños en la reunión del Parlamento europeo. E incluso tenía la posibilidad de participar por videoconferencia. Sin embargo, Bolaños tenía especial interés en transmitir a los miembros de la Comisión de Venecia -el grupo de juristas independentistas del Consejo de Europa- la importancia de la Ley de Amnistía y «y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la UE», según ha informado el Ministerio en un comunicado.

En cuanto a la reunión de la Eurocámara, allí han comparecido la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Asociación de Fiscales y el Foro Judicial Independiente. Asimismo, también a puerta cerrada, ha tomado la palabra el director de Justicia de la Comisión Europea, Julien Mousnier. Este grupo de vigilancia está dentro de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento europeo.

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha calificado de «vergonzoso» que el Gobierno «se esconda». «Han comparecido ante esta Cámara las cuatro asociaciones de jueces y la dos de fiscales, la Comisión Europea, pero al Gobierno de España le ha debido parecer que su presencia era prescindible», ha señalado.

«Enorme falta de respeto»

No es la primera vez, según apunta el PP, que el Grupo de Vigilancia invita al Gobierno de España a comparecer y no atiende la invitación. A lo que se añade otra cuestión relevante. Además de plantar a la Eurocámara en la reunión, este mismo grupo de vigilancia envió al Gobierno de Sánchez una serie de cuestionarios sobre la situación del Estado de Derecho en España y la Ley de Amnistía, pero todavía no ha recibido respuesta.

«Con este comportamiento, el Gobierno muestra una enorme falta de respeto hacia esta institución», ha lamentado Zarzalejos. En los cuestionarios dirigidos al Ejecutivo de PSOE-Sumar, el grupo de vigilancia preguntaba, a propuesta del PP europeo y entre otras cuestiones, por la motivación de la Ley de Amnistía, por la justificación del procedimiento de urgencia y por la imposibilidad de que los jueces y tribunales puedan decidir medidas cautelares y órdenes de detención mientras deciden sobre la aplicación.

«También le preguntamos al Gobierno cuáles son los delitos que, a su juicio, no vulneran los derechos fundamentales, cuál es el número de personas que se beneficiarán de la amnistía y les hemos pedido que aportar algún testimonio claro, concreto y directo de los dirigentes beneficiados por la amnistía afirmando que nunca más llevarán a cabo un proceso de secesión unilateral vulnerando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. No hemos hallado respuesta», explican desde el Grupo del PPE.

No obstante, Zarzalejos ha asegurado, recogiendo la posición de la Comisión Europea a este respecto, que «se hará un seguimiento estrecho del desarrollo de la Ley de Amnistía, incluidas las enmiendas o reformas legales que afecten a la independencia judicial o al funcionamiento de la justicia como es el caso de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», ha apostillado.

Ha sido el propio Pedro Sánchez, jefe del Gobierno, quien esta semana ha ofrecido a Junts una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción de los jueces con tal de que apoye la Ley de Amnistía con su redacción actual, esto es, sin incluir todo el terrorismo ni el delito de tradición.