El informe técnico del Congreso confirma que el PSOE registró fuera de plazo las enmiendas a la amnistía

El informe técnico del Congreso de los Diputados confirma que el PSOE de Pedro Sánchez registró fuera de plazo las enmiendas suscritas con otros grupos a su proposición de Ley de Amnistía. Según el contenido de dicho informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, de la nota elaborada por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para la Secretaría General de la Cámara baja se desprende que las enmiendas socialistas fueron formalizadas un segundo fuera de plazo. Éste concluía a las 18.00 horas del pasado 16 de enero. Así, el informe dice textualmente: «Revisada la información que figura en la base de datos, y las trazas de actividad del servidor, se puede confirmar que a las 18:00:01 el lote de enmiendas se registró electrónicamente».

Según fuentes parlamentarias, el PSOE y sus socios de Sumar, ERC, BNG y Bildu han ido alegando estos días que hubo un «problema informático» que impidió el registro de ocho enmiendas conjuntas a la proposición de Ley de Amnistía antes de las 18.00 horas de tope. Sin embargo, el informe de la Dirección Tecnológica del Congreso sólo habla de una «incidencia» que «no ha afectado al proceso de firma» electrónica.

Esta «incidencia» fue básicamente, explica la nota, que el procedimiento electrónico para la presentación de un lote de enmiendas por parte de varios grupos parlamentarios incluye que cuando el lote es firmado por alguno de ellos «automáticamente se envía un correo electrónico de notificación al resto de autores» para su conocimiento. Sin embargo, esto no se produjo en esa ocasión, puesto que la aplicación que se está usando durante la presente legislatura no contempla dichos correos de notificación, señalan las fuentes parlamentarias consultadas.

Por esa mecánica de funcionamiento, el Grupo Socialista de Patxi López se demoró en formalizar el lote de enmiendas conjuntas, puesto que no sabía qué socios habían firmado esos ocho cambios a su proposición de Ley de Amnistía. No tuvo notificación por correo, sino mediante llamada telefónica, pero cuando recopiló toda la información de la que quería disponer, no llegó a tiempo de presentar las enmiendas.

A tenor de lo que dice el informe, el principal motivo por el que el PSOE y sus socios acabaron presentando estas enmiendas fuera de plazo fue la tardanza con que negociaron hasta ponerse de acuerdo y firmar esos textos.

Por ejemplo, el informe técnico, que se abordó este martes en la Mesa del Congreso, desvela que Bildu estampó su firma electrónica en el lote de enmiendas conjuntas sólo 11 segundos antes de la hora del cierre del registro. «A las 17:59:49 el lote es firmado por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu», señala la nota de la Dirección Tecnológica de la Cámara.

Asimismo, precisa que el lote fue firmado primero por el PSOE a las 17:57:47; luego por Sumar a las 17:57:57; por el diputado del BNG Néstor Rego a las 17:58:41; por el Grupo Parlamentario de ERC a las 17:59:49, y por Bildu a las 17:59:49 horas. Ello provocó que el lote de enmiendas se registrara electrónicamente a las 18:00:01. Esto es, un segundo tarde y sin que hubiera ningún problema informático.

Apenas seis días antes, el PSOE y sus socios de Junts también tardaron en ponerse de acuerdo para la convalidación de tres reales decretos-leyes. De hecho, en medio de unas negociaciones a cara de perro, Francina Armengol incluso retrasó media hora el plazo de votación, después de que el PP denunciara que una treintena de sus diputados todavía no habían podido emitir su voto porque el sistema se había caído.

La hora de registro fue superó el plazo límite por un segundo.

En relación con la Ley de Amnistía, desde el PP reprueban que la Mesa de la Comisión de Justicia, presidida por el diputado socialista Francisco Lucas, aceptara las ocho enmiendas registradas fuera de plazo por el PSOE y sus socios a pesar de no contar con el visto bueno de todos los grupos. Y es que existe la salvedad de que, si hay unanimidad de los partidos, pueden aceptarse tales enmiendas aun cuando hayan sido registradas más allá de la hora límite legal. Sin embargo, en este caso no ha existido esa unanimidad, por la negativa del PP, que considera la amnistía el «mayor atropello» legislativo lanzado contra los derechos de los españoles en nuestra etapa democrática.

Con todo, el PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, dan por bueno el registro de esas ocho enmiendas a las 18:00:01. Para el PP, en cambio, hacerlo un segundo tarde se trata de una ilegalidad manifiesta, al tiempo que fuentes del Grupo Popular recuerdan que «si tenemos 10 segundos para votar, esto demuestra que cada segundo es importante».

El PP lo ve un «atropello»

Este martes, el portavoz del PP en la Cámara baja, Miguel Tellado, responsabilizó de ésta y otras «tropelías» tanto a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, como a su letrado mayor o secretario general, Fernando Galindo, ex cargo del Gobierno de Pedro Sánchez y ex vocal vecino del PSOE en una junta municipal de distrito del Ayuntamiento de Madrid.

Tellado lamentó que, gracias a Galindo y de la mano de Armengol, Sánchez está cometiendo «atropellos de todo tipo» para tratar de sacar adelante su Ley de Amnistía. «Lo hemos visto en las últimas semanas en esta casa: obtener un informe favorable a la Ley de Amnistía, que es contrario al elaborado en la pasada legislatura por los letrados del Congreso; hurtar durante días a los miembros de la Comisión de Justicia un informe relevante que cuestionaba la constitucionalidad de la Ley de Amnistía; admitir enmiendas fuera de plazo, y, por lo tanto, tremendamente dudosas para su tramitación; y, por último, permitir la devolución de esta proposición de ley a la Comisión de Justicia para un nuevo dictamen pese a haber sido rechazada en Pleno por la mayoría absoluta del Congreso», expuso Tellado.

Además, el portavoz del Grupo Popular criticó que Armengol y su «reclutado letrado mayor», a los que se les exige neutralidad, ajustarse a Derecho y un escrupuloso cumplimiento de la ley y de los reglamentos, ejerzan como «fieles colaboradores» de Sánchez y le pongan «una alfombra roja» para que éste pueda ejecutar su agenda de cesiones al separatismo y seguir así en la Moncloa.