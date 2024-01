El PP denuncia que las enmiendas del PSOE a la amnistía se registraron «fuera de plazo por 1 segundo»

Bronca en el Congreso de los Diputados una vez más bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol y con los servicios informáticos de por medio. Tras lo sucedido la semana pasada con la votación de los tres primeros reales decretos-leyes de la legislatura, el registro de las enmiendas parciales a la ley de amnistía ha vuelto a generar polémica en la Cámara baja por otra maniobra del PSOE. La hora de registro que aparece en los escritos del Grupo Socialista y sus socios (sin Junts per Catalunya) es posterior por un segundo al plazo límite, que eran las 18 horas de este martes.

Fuentes del PP han informado que «se han presentado fuera de plazo una serie de enmiendas conjuntas de los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional Sumar, Republicano, Bildu y Mixto».

«Una anomalía -señalan las mismas fuentes- que se suma a lo acontecido la pasada semana en la votación de los reales decretos propuestos por el Gobierno y que empieza a ser la tónica habitual de la Presidencia de Francina Armengol».

La hora de registro es posterior por un segundo al plazo límite.

Los representantes del Grupo Popular en la Mesa de la Comisión de Justicia de la Cámara baja han hecho constar esta irregularidad en la reunión que ha celebrado dicho órgano tras el registro de las enmiendas y han votado en contra de aceptarlas.

Asimismo, las fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo han indicado que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar un escrito a la Mesa pidiendo los «informes técnicos y jurídicos oportunos» que aclaren el motivo por el que la Cámara ha aceptado la presentación de esas enmiendas.

Hoy se han presentado fuera de plazo una serie de enmiendas a la ley de amnistía de los grupos parlamentarios Socialista, Sumar, ERC, Bildu y Mixto. Una anomalía más bajo la Presidencia de @F_Armengol que el @GPPopular no va a pasar por alto. Pediremos explicaciones en la Mesa. — Miguel Tellado (@Mtelladof) January 16, 2024

Otras fuentes parlamentarias hablan de que ha habido un «problema informático», mientras que desde el PSOE sostienen que el registro de las enmiendas se ha producido en tiempo y forma, si bien ha sido el sistema el que ha hecho que aparezca finalmente como hora de registro las 18:00:01. Este jueves se reunirá la ponencia para abordar las enmiendas y el próximo 23 de enero tendrá lugar el debate en Comisión.

Se retrasó media hora

En concreto, sobre el episodio del pasado miércoles, el PP alertó de que quedaban 30 minutos para el fin del plazo de la votación de los tres primeros decretos-leyes del nuevo Gobierno de Sánchez y cerca de 30 diputados del Grupo Popular no habían podido votar por la «caída del sistema». Ya en ese momento, el PP manifestó que confiaba en que ese problema informático no sirviera para que el Gobierno ganase tiempo en sus negociaciones. Finalmente, la hora límite votación se retrasó media hora, mientras el Gobierno consiguió que Juns pasará del ‘no’ a no votar, salvando así dos de los decretos del Ejecutivo. De por medio, Moncloa y los separatistas acordaron varias cesiones a la Generalitat, entre ellas competencias en inmigración.

Al día siguiente, en una comparecencia de prensa en Génova, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el Gobierno lograra convalidar dos decretos con «un sistema de votación que dio errores y que fue contrario al reglamento de la Cámara», enfatizó.

Delitos de terrorismo

Por su parte, Junts y ERC han propuesto este miércoles por separado una serie de enmiendas parciales a la ley de amnistía para garantizar que la norma abarque todos los presuntos delitos terroristas por los que está acusado el independentismo, lo que incluiría a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por ‘Tsunami Democràtic’ que han sido investigados en la Audiencia Nacional.

Estas enmiendas parciales han sido formuladas a la proposición de ley de amnistía que presentó en noviembre el PSOE para perdonar delitos de más de una década del independentismo catalán, incluidos aquí de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

No obstante, sendos partidos independentistas proponen además en sus respectivas enmiendas eliminar el párrafo que excluía de la amnistía los delitos de terrorismo siempre y cuando hubiese recaído sentencia firme. Los republicanos, en concreto, justifican esa sugerencia alegando una «mejora técnica», mientras que Junts habla de persecución por parte de los tribunales.

ERC, sin embargo, también ha registrado una serie de enmiendas conjuntas con PSOE, Sumar, EH Bildu y BNG unos minutos más tarde de presentar las suyas propias en las que, por el contrario, sí dejan fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme. Los republicanos de Oriol Junqueras justifican esa dualidad en su convicción de que «hacen falta más avances y que todavía hay margen de negociación», según recoge Ep.