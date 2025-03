El Gobierno propone subir a las mujeres al andamio: «La construcción es un sector masculinizado»

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere potenciar la igualdad en la parcela de la construcción y propone subir a las mujeres al andamio dentro de un sector «masculinizado». Así lo ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en su comparecencia de este lunes en el centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción, donde ha destacado también la «penosidad» de estos trabajadores y las condiciones que deben soportar para realizar su trabajo.

La ministra Rodríguez ha mostrado su preocupación por los «trabajadores y trabajadoras» que «padecen la penosidad» que mantiene hoy en día el sector de la construcción. La titular de Vivienda se ha centrado en las condiciones que tienen que sufrir aquellas personas que trabajan en esta parcela. «Fundamentalmente por tener que estar ahí, en la calle, en la obra, en la intemperie, en el frío, en el calor o bajo la lluvia», ha analizado.

Presumiendo de un «cambio de paradigma en torno al sector de la construcción», Isabel Rodríguez ha hablado de «favorecer la incorporación de las mujeres» a este ámbito, «contribuyendo a que se multiplique el número de mujeres que se dedican a este sector», que en opinión de la ministra del Gobierno, «permanece altamente masculinizado».

Rodríguez evita hablar de Ábalos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha esquivado la petición del Partido Popular de abrir diligencias previas presentadas al Tribunal Supremo sobre Jésica Rodríguez, la ex pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Isabel Rodríguez lamentaba que el PP no esté «preocupado por lo importante» para «miles y miles de españoles, especialmente jóvenes», en referencia al «problema de acceso a la vivienda». «Mientras nosotros trabajamos en el acceso a la vivienda, otros siguen trabajando en el bulo, la mentira y el enredo», ha insistido en su comparecencia de este lunes, evitando hablar sobre la acompañante del ex secretario general del PSOE y del caso Koldo.