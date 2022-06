La cumbre de la OTAN que la próxima semana se celebrará en Madrid evidenciará de nuevo que Pedro Sánchez no preside un Gobierno, sino dos en uno, cada uno con proyectos e intereses particulares. La diferencia respecto a otras ocasiones es que esta vez la fractura será visible a los ojos del mundo y la imagen que el Ejecutivo español dejará ante los aliados no será precisamente la de la unidad y determinación necesarias para los desafíos y amenazas a los que se enfrentan las democracias occidentales.

El epicentro del rechazo a la OTAN que la izquierda española abandera tendrá lugar el domingo en las calles de Madrid, donde se leerá un manifiesto que aboga por su disolución. A la calle saldrán no sólo grupos antisistema y de la izquierda más radical. También lo harán formaciones políticas con representación y sueldos del Gobierno de España. Tanto de IU como de Podemos.

Así lo ha confirmado este jueves el portavoz de los morados en el Congreso de los Diputados. Pablo Echenique ha señalado que «seguramente» habrá miembros de su espacio político en la manifestación, aunque no se esperan ministros por aquello de mantener, al menos de cara a la galería, unas formas que no se corresponden con lo que verdaderamente se piensa en la formación. Los ministros de Unidas Podemos, a falta de que la vicepresidenta Yolanda Díaz se pronuncie, tampoco participarán en los actos institucionales que están previstos en torno a la cumbre: «Eso no va a pasar. No es una cumbre que nos guste».

Así, mientras los ministros socialistas que participarán en la cumbre, Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores), consideran que la reunión de Madrid debería ser motivo de orgullo para España, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, desprecia el evento: «Hay que ser claros y contundentes: con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios. No es el momento de aumentar el gasto militar, sino de aumentar la protección social». Como si una cosa fuera incompatible con la otra.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, coordinador de IU y militante del PCE, ha dejado la puerta abierta a participar en alguno de los actos de la contracumbre de la OTAN en los que colabora su formación. Organizada por la plataforma estatal ‘OTAN No’, la algarada antiatlantista se celebrará este viernes y sábado en el auditorio ‘Marcelino Camacho’ de CCOO Madrid con una serie de ponencias y foros que expondrán su rechazo, por ejemplo, a elevar el gasto militar, uno de los puntos en el orden del día de la cumbre de la OTAN.

Pero es que, además, Izquierda Unida participará en la manifestación del domingo, donde estará representada por miembros de la dirección, entre ellos su portavoz, Sira Rego, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago, a su vez secretario de Estado de la Agenda 2030 con un sueldo anual de más de 100.000 euros.