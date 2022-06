La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha arremetido contra la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid la próxima semana y contra el aumento del gasto militar que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamara por teléfono a Sánchez para felicitarle por la cumbre. «Con balas no se come», ha advertido Belarra.

«Hay que ser claros y contundentes: con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios. No es el momento de aumentar el gasto militar, sino de aumentar la protección social», ha asegurado la dirigente podemita este miércoles durante la inauguración por intervención telemática de un nuevo foro del movimiento europeo por la paz, que promueve con otras fuerzas de izquierda europea desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

En este iniciativa también se han sumado Francia Insumisa, Syriza, Sinn Féin, el Partido del Trabajo de Bélgica, Sinistra italiana, Poder al Pueblo (Italia), el Bloco de Esquerda portugués, la Dema (Italia), el Partido Democrático de los Pueblos de Turquía, IU, Bildu, la Internacional Progresista o el equipo del exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn.

Ione Belarra ha criticado la invasión «criminal» y «cruel» ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aunque ha criticado el envío de armas a Ucrania porque, a su juicio, alimenta una «escalada bélica» en el país «cargado de irresponsabilidad» y que incrementa el «dolor» de los ucranianos, así como el riesgo de que se extienda a otros países. «Es irresponsable escalar en el conflicto porque nos lleva al filo del abismo», ha apostillado.

En este sentido, la líder de Podemos defiende que «lograr una mayor seguridad para los europeos pasa por ampliar la inversión social, con políticas públicas valientes y ambiciosas que atajen lo que de verdad preocupa a las familias: la factura de la luz, la falta de infraestructuras educativas en sus barrios y la masificación de las aulas, las largas listas en la sanidad y el machismo».

«La solidaridad con los ucranianos debe ser el principal motivo para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Pero también lo es imaginar un futuro de Europa en paz, en la que los recursos se dediquen a consolidar estados del bienestar, y no a un conflicto entre estados», ha puntualizado.

Para la ministra de Podemos, es importante «coordinar una respuesta unitaria a nivel internacional y seguir diciendo alto y claro ‘Paz ya’».

La Paz

Este fin de semana se celebra una cumbre alternativa por la paz y para rechazar la de la OTAN. Este evento consistirá en unas jornadas y paneles que, entre otros aspectos, visualizará la negativa a elevar el gasto militar, uno de los puntos de la cumbre de la OTAN. Su colofón será una manifestación el domingo desde Atocha a Plaza de España.

Entre los asistentes a este evento, según el programa elaborado por este colectivo, figura el secretario de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de IU, Enrique Santiago, la portavoz federal de la formación, Sira Rego, la integrante de la Ejecutiva de IU, Eva García Sempere, y su responsable del área Internacional, Jon Rodríguez.

La intención de Podemos, socio en el Gobierno de coalición con el PSOE, es mantener un perfil bajo durante este evento. En el mismo intervendrán la diputada podemita Lucía Muñoz y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Alejandro Zapico. En todo caso, no acudirá ningún ministro del Gobierno.