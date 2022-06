La guerra de Ucrania durará «años». Es la advertencia que realizó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que a pesar de reconocer que los costes para Europa serán altos -inflación, recesión, precios de la energía- «más caro» sería dejar que Rusia ocupase el país vecino.

Stoltenberg apuntó que Rusia está actuando con más «brutalidad» en la batalla por controlar el Donbás, pero que los soldados de Volodímir Zelenski resisten con «valor» y que cuentan con «más armas modernas» tras el envío de material bélico por parte de la coalición internacional.

El secretario general señaló que no se ha detectado que los niveles de riesgo de que se desencadene una guerra nuclear hayan aumentado, aunque es «peligroso» el «ruido de sables» que está realizando desde el Kremlin. Teniendo en cuenta todo esto, descarta por ahora, en una entrevista al diario alemán Bild, que los aliados envíen soldados para no ser parte directa de la guerra en Ucrania. «Putin debe saber que una guerra nuclear no se puede ganar y que no debe estallar nunca,» apuntó en dicha entrevista.

Cumbre en Madrid

Madrid acogerá a finales de junio la próxima cumbre de la OTAN. Allí se espera que se apruebe el nuevo documento estratégico acordado por la alianza atlántica. Stoltenberg destacó que se declarará a Rusia como una «amenaza para nuestra seguridad, paz y estabilidad».

La idea es que China también aparezca en esta nueva declaración debido al auge de su presencia internacional, ya que supone «un reto para nuestros intereses, nuestros valores y nuestra seguridad,» aseguró el secretario general de la OTAN.

Con respecto a la adhesión de Suecia y de Finlandia, indicó que no reforzaría sólo a esos dos países, sino a la alianza en su conjunto, pero se mostró comprensivo con Turquía, que por el momento ha vetado el proceso.

«Actividad hostil»

Mientras tanto, la invasión rusa en Ucrania sigue su curso. Zelenski ha advertido de que debe esperarse una mayor actividad hostil por parte de Rusia» ante esta «semana histórica», de cara a la decisión del Consejo Europeo sobre la candidatura de Kiev a adherirse a la Unión Europea.

«Ya tenemos una decisión positiva de la Comisión Europea y a finales de semana habrá una respuesta del Consejo Europeo. Creo que es obvio para todos que desde 1991 ha habido pocas decisiones tan clave para Ucrania como la que esperamos ahora», ha explicado.

«Estoy convencido de que sólo una decisión positiva beneficia los intereses de toda Europa», ha dicho, antes de resaltar que estas «actividades hostiles» de Rusia «no sólo estarán dirigidas contra Ucrania, sino también contra otros países europeos».

Así, ha incidido en que las autoridades ucranianas «se están preparando». «Advertimos a los socios», ha señalado, al tiempo que ha manifestado que «los ocupantes están acumulando fuerzas en dirección a Járkov y en la región de Zaporiyia».

34.000 muertos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este lunes en cerca de 34.000 el número de militares rusos muertos desde el inicio de la guerra, incluidos más de 200 durante el último día, sin que Moscú haya dado hasta ahora un balance oficial.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha señalado en un mensaje publicado en Facebook que «cerca de 33.800» soldados rusos han muerto en combate, incluidos más de 200 durante el último día, mientras que han sido destruidos 1.477 carros de combate, 749 sistemas de artillería y 238 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados.

Asimismo, ha asegurado que también han sido destruidos 216 aviones, 181 helicópteros, 98 sistemas de defensa antiaérea, 2.527 vehículos y tanques de combustible, catorce embarcaciones y 601 drones, mientras que han sido derribados 130 misiles de crucero.

«El enemigo ruso sufrió las mayores pérdidas durante el último día en las direcciones de Bajmut y Zaporiyia», ha apuntado en su mensaje, antes de añadir que «los datos están siendo actualizados». «Golpead al ocupante. Ganemos juntos. Nuestra fuerza está en la verdad», ha destacado.