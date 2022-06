El ala comunista del Gobierno fleta autobuses contra la cumbre de la OTAN que él mismo organiza

El ala comunista del Gobierno de Pedro Sánchez es capaz de promover el boicot a la cumbre de la OTAN que organiza el propio Ejecutivo en Madrid los próximos 29 y 30 de junio. Tanto es así que el Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (IU) se están implicando en los preparativos de las protestas contra esta cita en la capital, fletando incluso autobuses desde distintos puntos de España.

Por ejemplo, a través de las redes sociales, el Partido Comunista llama a los suyos estos días a reservar plaza en uno de los autobuses que viajarán desde León hasta Madrid para participar en la manifestación del domingo 26 entre Atocha y Plaza de España bajo el lema No a la OTAN. No a las guerras. Por la paz. «Vente con nosotros en bus a la manifestación en Madrid el domingo 26», dice el PCE de León a sus afiliados y simpatizantes.

Cabe recordar que el secretario general del PCE es miembro del Gobierno que organiza esta cumbre. Se trata de Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 y diputado de Unidas Podemos por Madrid en el Congreso. Se espera que el propio Santiago participe en dicha manifestación.

De igual modo, desde Ezker Anitza-IU, la federación vasca de Izquierda Unida, han confirmado que una representación de su dirección, así como militantes y simpatizantes, «se desplazarán en varios autobuses a Madrid para sumarse a la manifestación» del domingo 26 de junio.

🚫 OTAN NO 🚫

❌ Bases fuera ❌

🛑 NO a la Guerra

❌ NO al encarecimiento de productos básicos

✅ SÍ a la Paz

👋 Vente con nosotros en bus a la manifestación en Madrid el domingo 26 🚌#OTANno26J #CumbrePorLaPaz

➕ Info 👇 pic.twitter.com/ocdk8FWVsm

— PCE León (@PCELeon) June 15, 2022