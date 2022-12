El Ministerio de Justicia, que dirige la socialista Pilar Llop, ha diseñado una campaña de publicidad contra la violencia sexual y la sumisión química que lleva por título Protégete a ti misma y a otras personas de los delitos de violencia sexual facilitados por sustancias psicoactivas. Con esta acción, que pone el foco en la autoprotección de la mujer, pidiéndole incluso que «no deje desatendida su bebida ni cuando vaya al baño», el Gobierno de España, del que forma parte Irene Montero, estaría, de acuerdo a los parámetros de la ministra de Igualdad, promoviendo «la cultura de la violación».

Es la conclusión a la que se llega atendiendo a las acusaciones vertidas este miércoles por Montero en el Congreso de los Diputados contra otras campañas de corte idéntico realizadas por gobiernos autonómicos del Partido Popular. Esta teoría sirvió a la responsable de Igualdad para asegurar que el partido de Alberto Núñez-Feijóo «culpa y responsabiliza a las víctimas de las agresiones que sufren». Sin embargo, con esta nueva acción que prepara Justicia para su próxima emisión en medios audiovisuales, digitales y redes sociales, el Gobierno trabaja en dirección completamente contraria a la que ella considera que debe seguirse para luchar contra la violencia machista.

Es el argumento que esgrimió la ministra para defenderse en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de las preguntas de la oposición sobre las consecuencias de su chapuza legal con la Ley del sólo sí es sí, que está rebajando las condenas y dejando en la calle a abusadores sexuales y violadores. «Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche», dijo la responsable de Igualdad aludiendo a una campaña de la Comunidad de Madrid, lo cual, para ella, supone «culpar y responsabilizar a las víctimas de las agresiones sexuales» y además «promueve la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas».

Cabe preguntarse cuál será el proceder de Montero con la nueva campaña de su Gobierno para recomendar a las mujeres «unas sencillas pautas de comportamiento que permitan disminuir el riesgo» de sufrir agresiones sexuales facilitadas por sustancias psicoactivas. Para combatirlas, el Gobierno no pone el foco en los agresores, sino en las «potenciales víctimas de agresiones sexuales, especialmente mujeres en edades jóvenes» así como en «amigos y familiares de las posibles víctimas» que son los «colectivos a los que está dirigida la campaña».

Muy claro

A falta de ver el resultado final de la acción, el anexo del pliego de contratación elaborado por el departamento de Llop es muy claro. En él se justifica la necesidad de la campaña debido a que en los últimos tiempos han aumentado los delitos contra la libertad sexual en los que ha mediado el consumo, voluntario o inducido, de sustancias psicoactivas por parte de mujeres. Es lo que Justicia denomina el fenómeno de los delitos facilitados por drogas.

Además, Justicia especifica los mensajes que deben contenerse en los spots audiovisuales, en el anuncio de audio para plataformas de música y en las creatividades e infografías que diseñe la empresa adjudicataria. Entre ellos, recomienda a las mujeres que «lleven siempre consigo sus bebidas y que no la dejen su bebida desatendida ni cuando vayan al baño», que no «acepten bebidas de nadie en quien no confíen», que «no mezclen drogas y alcohol» y además pide a otras jóvenes que sean una buena amiga «que cuide a las demás». De este modo, la campaña del Gobierno contiene uno por uno todos los mensajes que Montero censuró este jueves en el Congreso, tanto en el hemiciclo como en los pasillos.

Al ser preguntada sobre su acusación de que el PP promueve «la cultura de la violación», la ministra se reafirmó en la misma planteando que le «pongan ellos el nombre que quieran y así no tendremos que hacerlo las feministas». En esta línea cargó contra los gobiernos autonómicos populares «que hacen campañas institucionales diciéndoles a las mujeres que son ellas las que deben proteger sus copas en lugar de poner el foco en los agresores y decirles que no agredan sexualmente a las mujeres». Es decir, lo mismo que ahora va a poner en marcha Justicia con su acción publicitaria Protégete a ti misma y a otras personas de los delitos de violencia sexual facilitados por sustancias psicoactivas.

Previsión

Dicha campaña, cuyo coste se eleva a 17.990 euros, fue adjudicada en septiembre a la empresa Onda Mediaplan SL, que debía entregar los materiales al Ministerio en el mes de noviembre, por lo que la campaña ya estaría en manos de Justicia. Así consta en el pliego de contratación de este servicio que se pretende difundir en próximas fechas. O al menos eso era lo previsto hasta ahora, pues tras las palabras de la ministra en contra de campañas como esta que promueven la autoprotección de las mujeres para evitar ser víctimas de abusos y violaciones, está por ver qué hará el Gobierno socialcomunista con una campaña ya licitada, adjudicada y formalizada en la que se ha gastado casi 20.000 euros.

En este sentido, vuelve a evidenciarse el clima de división entre la parte socialista del Ejecutivo y la que los ministros de Unidas Podemos, que ya ha provocado tensiones como consecuencia de la imposición de las teorías de Montero sobre el criterio defendido por ministros del PSOE. Así ha ocurrido en otros asuntos, tales como la Ley Trans o la Ley del sólo sí es sí. Por ello, de llegarse a emitir esta campaña del Ministerio de Justicia, como está previsto, la ministra de Igualdad quedará desautorizada y sus teorías de que las campañas que dan consejos preventivos a las mujeres son machistas y fomentan la cultura de la violación, serán echadas por tierra.

No es la primera vez que desde el Ministerio de Igualdad se defienden estas teorías verbalizadas este miércoles por Montero. Así, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ya cargó contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acusándola de «culpar a las mujeres» cuando puso en marcha una campaña de recomendaciones para evitar las agresiones sexuales facilitadas por la sumisión química.