Génova se plantea apartar a Pizarro de la presidencia del PP de Extremadura para retener Plasencia

Lío en el PP de Extremadura. Génova se plantea apartar al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, de la candidatura para presidir el partido en la comunidad. En su lugar, quieren proponer a María Guardiola. La razón de este cambio de rumbo es que desean mantener a Pizarro en la Alcaldía de Plasencia para no perder esta ciudad frente al PSOE en las próximas elecciones. «Pizarro se va a reunir esta semana con Tellado en Génova. Le van a intentar convencer de que no se presente a la presidencia del PP en Extremadura», han revelado fuentes del Partido Popular

«Es la ciudad más importante donde gobierna el PP en Extremadura y Génova teme perder Plasencia si Pizarro se va. El problema también está en que él no quiere renunciar a su candidatura para presidir el PP extremeño. Él no puede ser preso de sus victorias electorales porque entonces nunca va a conseguir nada más en política. Además es posible que Pizarro no se presente para la Alcaldía de Plasencia en las siguientes elecciones», afirman fuentes del PP de Extremadura.

En este sentido, todo apunta a que el actual presidente del partido regional, José Monago, apoyará a María Guardiola para sucederle a pesar de que su favorito siempre ha sido Fernando Pizarro.»Monago apoyará al candidato que se decida desde Génova aunque con María Guardiola ha tenido muchos enfrentamientos en el pasado «, han señalado las mismas fuentes.

Asimismo, Monago desea culminar limpiamente el congreso del PP extremeño sin que surja ninguna polémica ni que haya ningún contratiempo. «Le quiere entregar Extremadura a Feijóo con todo solucionado, con un único candidato. No con unas primarias ni con un enfrentamiento interno», han señalado las fuentes consultadas.

En el PP extremeño la noticia de que posiblemente Pizarro no sea el candidato ha sido recibida con sorpresa. «Nos hemos quedado un poco impresionados. Porque desde el 16 de febrero el apoyo de Monago siempre fue hacia Pizarro. Génova le ha pedido a Pizarro que se siente a negociar con Guardiola pero va a ser imposible porque ninguno de los dos se quiere mover de su posición. Los dos se quieren presentar a la presidencia», han confirmado fuentes cercanas al alcalde de Plasencia.