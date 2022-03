La Junta de Extremadura, que lidera Guillermo Fernández Vara (PSOE), ha concedido una subvención a dedo de 281.229 euros para organizar un acto budista cuyo plato fuerte fue la bendición y consagración por el rito de esa religión de unos terrenos en Cáceres. En esta ciudad se instalará un centro místico en homenaje a esta doctrina filosófica e intelectual de origen indio.

La ayuda pública fue a parar a la Fundación Lumbini Garden bajo el epígrafe: «Impulso al turismo cultural: actividades y jornadas de trabajo en Cáceres dentro del Proyecto Gran Buddha». El PP, con el apoyo de Cs y Podemos, ha registrado este lunes la petición de comparecencia urgente del director general de Turismo.

Este proyecto de centro budista en Cáceres, que incluye un monumento de 36 metros de alto en honor al fundador de esta religión, intentó ponerlo en marcha Manuela Carmena en Madrid en su último año de gobierno. No obstante, José Luis Martínez-Almeida, su sucesor, descartó de plano la idea al encontrárselo en la Alcaldía.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha recuperado para Cáceres. La propia Carmen Calvo, cuando aún era vicepresidenta segunda, se desplazó a esta ciudad para apoyar el proyecto.

Además, la Junta extremeña ha pagado unas jornadas que incluyeron la consagración de un monte como «tierra sagrada del budismo», la bendición de unas estatuas, la firma de un hermanamiento de Cáceres y una ciudad nepalí, entre otros puntos. En total, casi 300.000 euros para viajes y alojamientos de las dos delegaciones, para organizar los ritos religiosos y para otras necesidades. La Junta justifica su «apuesta» por este tema en aras de «posicionar el Destino Extremadura como destino de inversión, como destino turístico y como un espacio de diálogo cultural entre Occidente y Asia».

Según ha podido saber OKDIARIO, la Junta y el Ayuntamiento han realizado ya dos viajes repletos de cargos públicos a Nepal. No obstante, se niegan a desvelar en la Asamblea extremeña el listado de los integrantes de esas delegaciones, el coste para las arcas públicas y la justificación de los gastos.

Altos cargos de la Junta de Extremadura de viaje en Nepal.

Promesa incumplida

En este contexto, PP, Cs y Podemos han puesto el grito en el cielo porque, recuerdan, el PSOE, en palabras del alcalde cacereño, prometió que no se iban a aportar fondos públicos. El regidor de Cáceres, Luis Salaya, aplaudió el proyecto que «se sufraga 100% con fondos privados».

El alcalde avaló la cesión de los terrenos a la Fundación Lumbini para la construcción del templo budista y afirmó: «Seguimos pensando que es un proyecto que puede ser muy importante para la ciudad, en un momento en el que Cáceres no puede permitirse rechazar nada que vaya a ser beneficioso. Además, no le cuesta nada a las administraciones públicas, solo cederíamos el uso del suelo y el proyecto se sufraga 100% con fondos privados. Es muy buena noticia que el proyecto siga adelante pese a la crisis del Covid».

Por otra parte, donde quieren instalar el centro budista es zona protegida por la Red Natura 2000. El proyecto aún no tiene la autorización medioambiental.

Momento de la bendición de las tierras en Cáceres.

Fuentes del PP consultadas por este periódico lamentan: «En Cáceres y en la región hay un profundo malestar porque dijeron que este proyecto no costaría nada a los ciudadanos. Además, las ayudas no llegan a las empresas, con lo mucho que ha sufrido el turismo y la hostelería en la pandemia. Nosotros llevamos una iniciativa a la Asamblea para establecer una línea de ayudas a los comercios turísticos y de souvenirs porque están asfixiadas y la Junta no los considera sector turístico». Recuerdan que el PSOE «votó en contra a esta iniciativa que ayudaba a empresas que llevan toda la vida trabajando por el sector turístico y al día siguiente publica la Junta la subvención directa de 300.000 euros a este proyecto sin garantías de éxito».

«Somos respetuosos con este y con todos los proyectos de inversión turística anunciados. Pero exigimos información y transparencia. Si nos dicen que no nos costará nada, están faltando a su palabra porque, de momento, no se ha instalado y ya se llevan una subvención directa para el cuerpo», afean.