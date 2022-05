El Partido Socialista consideró que la letra de la canción SloMo de Chanel, que ha logrado un histórico tercer puesto en el Festival de Eurovisión celebrado este sábado, remitía a una «forma de prostitución». El partido de Pedro Sánchez celebra ahora en cambio la puntuación lograda por España.

Así lo defendió la diputada socialista Lidia Guinart el pasado 24 de febrero durante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. En su consideración, la elección de la canción representante de España en Eurovisión no resultaba «baladí» y era «motivo de preocupación» para su partido por «el mensaje» que trasladaba a la opinión pública.

«La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre la que, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, pesa la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad real entre mujeres y hombres», argumentó Guinart.

Asimismo, opinó que el «sugardadismo» al que, consideró, remitía » la letra de la canción elegida» era «una forma de prostitución». «Las letras de muchas canciones, especialmente de algunas tendencias musicales en auge en la actualidad, ofrecen a la ciudadanía, pero especialmente a los más jóvenes, mensajes que van justo en la dirección contraria a la lucha contra la violencia hacia las mujeres», subrayó la diputada en su intervención, añadiendo que «la prostitución es eso, ni más ni menos, una forma de violencia contra las mujeres». «Una canción que remita a cualquier forma de violencia no parece, por tanto, la mejor elección para llevar a un festival como Eurovisión», censuró.

«La interpretación que usted hace de la canción, que parece hacer, es una interpretación. Hay otras», valoró por su parte el presidente de la Corporación pública, José Manuel Pérez Tornero.

Ahora, sin embargo, el PSOE no ha dudado en celebrar con euforia el puesto logrado por España. «Nos has emocionado, has hecho que soñemos con la victoria, la hemos tocado. Europa ha valorado el talento, la música y el gran trabajo de España», ha destacado el partido en sus redes sociales.

Nos has emocionado.

Has hecho que soñemos con la victoria.

La hemos tocado. Europa ha valorado el talento, la música y el gran trabajo de España 🇪🇦 ¡Enhorabuena a @ChanelTerrero y a todo su equipo por el resultado histórico! 👏🏼 ¡Qué noche! 🔥

¡Qué #Chanelazo!#Eurovision https://t.co/uBaf6R26fb — PSOE (@PSOE) May 14, 2022

Pedro Sánchez se sumó ayer a los mensajes de ánimo a Chanel antes de su actuación. «¡Mucha suerte, Chanel! España está hoy con Chanel Terrero, una mujer con talento y fuerza que hará brillar a nuestro país en Eurovisión. ¡A por ello!», escribió el socialista en su perfil social.