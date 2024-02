Génova no cree que acaben condenando a Puigdemont por terrorismo: «Probarlo tendrá dificultades»

«Probar una relación de Puigdemont con el terrorismo tendrá dificultades». Esta reflexión ya la hacen al máximo nivel en el partido de Alberto Núñez Feijóo. Según fuentes del PP, para la dirección popular no está nada claro que el ex jefe de la Generalitat y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont acabe siendo condenado por delito de terrorismo, y ello pese a que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sí haya apuntado indicios al respecto en el caso Tsunami.

En cualquier caso, y según las mismas fuentes, desde la cúpula del PP aseguran que la Justicia debe ir hasta el final en la investigación de los responsables que organizaron aquellos actos de terrorismo callejero. El propio jefe de la oposición defendió a finales del pasado enero que en otoño de 2019, tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés por el golpe del 1-O, «hubo días de absoluto terror», consideró Feijóo.

El líder del PP recordó que hubo «tensiones en el aeropuerto» de El Prat (Barcelona) y que los CDR intentaron también «que no saliesen los trenes», además de «cortar autovías». «Ha habido incendios de mobiliario urbano, hay policías agredidos, hay policías con incapacidad permanente. Es obvio, esto es la kale borroka independentista en Cataluña», declaró Feijóo el 31 de enero en una entrevista en Espejo Público de Antena 3.

En el caso concreto de Puigdemont, como investiga el magistrado García-Castellón, aquí la creencia que empieza a circular en la planta noble de Génova es que la Justicia «tendrá dificultades» para probar que el ex jefe de la Generalitat cometió un delito de terrorismo. Precisamente, García-Castellón acaba de prorrogar otros seis meses la instrucción de Tsunami en la que Puigdemont está imputado por terrorismo.

En cambio, quien sí está seguro de que Puigdemont cometió terrorismo, subrayan las fuentes del PP, es el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha dudado en erigirse en juez para absolver al ex jefe de la Generalitat, remarcan las fuentes del PP. Se da la circunstancia de que el propio Sánchez aprovechó el pasado 1 de febrero una comparecencia de prensa en Bruselas, al término del Consejo Europeo, para enfatizar que «el independentismo catalán no es terrorismo y así lo van a concluir los tribunales».

«No soy como Sánchez, no soy ni pretendo ser juez. No me atrevo a calificar los delitos de terrorismo. Nunca he pensado rendir el Estado para conseguir un cargo de presidente», afirmó Feijóo este sábado en un mitin en Sarria (Lugo).

En la misma línea que Sánchez, la ministra portavoz del Gobierno y titular de Educación, Pilar Alegría, declaró el martes que la decisión final de la Fiscalía sobre la implicación de Puigdemont en terrorismo no es la marcada por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que por mayoría abrumadora (12 votos frente a 3) ha avalado que el Alto Tribunal investigue al líder de Junts por este delito, en contra del criterio del informe realizado por el fiscal Álvaro Redondo.

Ley antiokupas

Asimismo, y en relación con todo lo anterior, en la dirección del PP siguen manteniendo la puerta abierta a un entendimiento con Junts siempre que sea en el marco de la Constitución, señalan las fuentes citadas. El pasado miércoles, el PP sacó adelante en el Senado la toma en consideración de una proposición de ley antiokupas (el texto inicia ahora su tramitación). Y aunque los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, fue significativo que Junts y el PNV se abstuvieron. Sobre todo porque si esta combinación se trasladara al Congreso, la primera ley Feijóo llegaría al BOE.

Así, desde Génova precisan que «los votantes de un partido no son terroristas, independientemente de lo que hayan hecho algunos de sus dirigentes». El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ya lo dijo el verano pasado, mientras se producían contactos -revelados por OKDIARIO- con los neoconvergentes tras las generales del 23 de julio. «Es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda», manifestó González Pons.

«Hablar con todos»

Este viernes, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, afirmó que su partido «tiene la capacidad de hablar con todos», incluido Junts per Catalunya, algo que se debería «enmarcar dentro de la normalidad democrática», recalcó. «No tenemos nada que ocultar», expresó Bendodo.

Fue su respuesta a la carta que publicó Puigdemont el jueves en redes sociales, donde afirmó que si hubiera permitido la investidura de Feijóo, en lugar de la de Pedro Sánchez, no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición. «Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, todos estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la trama rusa, todo se sabrá», sentenció en la misiva.