El Parlamento Europeo ha exigido a España, en una resolución aprobada por 433 eurodiputados, entre los que estaban los socialistas españoles, que investigue los vínculos del independentismo catalán con los servicios secretos rusos del Gobierno de Vladímir Putin después de que se abrieran investigaciones judiciales que apuntaban a la existencia de reuniones entre los líderes del secesionismo con el entorno del líder ruso en las que, supuestamente, ofrecieron ayuda económica y militar a la independencia de Cataluña.

En todo caso, el PSOE ha rechazado incluir en la resolución expresamente el nombre del que fuera presidente catalán y ahora eurodiputado, Carles Puigdemont, y la institución de la Generalitat. La propuesta de incluir ambos nombres fue del PP, que ha sido el partido que ha presentado esta resolución.

La Eurocámara ha denunciado en una resolución la posible existencia de injerencias rusas durante el procés. El texto que ha acordado Estrasburgo señala directamente al entorno de Carles Puigdemont por unas reuniones en 2017 con ex espías del país que gobierna Putin.

La resolución solicita a las autoridades competentes que «investiguen efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE».

Además, en el documento el Parlamento Europeo expresa «la profunda preocupación por las campañas masivas de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos contactos y reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa y el movimiento independentista».

El PP ha sido el partido que ha presentado esta propuesta, en la que se hace referencia expresa al que fuera jefe del Ejecutivo catalán. Los populares se han referido a las informaciones periodísticas que señalan a un ex diplomático ruso Nikolau Sadovnikov, con quien se reunió antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Esta resolución acordada por el Parlamento Europeo sobre los vínculos entre el Estado que lidera Putin y Cataluña, coinciden en el tiempo con las decisiones judiciales del magistrado que instruye la causa en la que se investiga la posible existencia de contactos entre dirigentes independentistas y exfuncionarios rusos.

Ciudadanos ha incluido una enmienda en la que pide que «los asuntos de los eurodiputados catalanes» se remitan al Consejo Asesor del Código de Conducta. Este es el organismo que investiga otros vínculos de Rusia con algunos parlamentarios europeos, como la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka.

Puigdemont, ausente

La resolución ha contado con 433 votos a favor, entre los que han estado, además de los populares, los socialistas europeos, una gran mayoría de los verdes, pero no se han sumado los diputados de ERC, ni los de Junts, Toní Comí y Clara Ponsatí. A esos votos negativos no se ha sumado el de Carles Puigdemont, ya que el político independentista no ha acudido al pleno que se ha celebrado este jueves en Estrasburgo.

Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha celebrado en redes sociales que con esta decisión se manda «un mensaje de fortaleza democrática». Además, ha puntualizado que el diputado popular de la Eurocámara Javier Zarzalejos ha sido «el único español que lo ha negociado».

Hoy es un día importante en la Eurocámara. Aprobamos una resolución para investigar hasta el final la injerencia rusa, también en el procés independentista. Se aprueban, con el voto en contra del PSOE, las enmiendas del PP para incluir a Puigdemont en la resolución. Lo cuento: pic.twitter.com/yBjSVYhyp8 — Dolors Montserrat (@DolorsMM) February 8, 2024

Sobre el rechazo del PSOE a las enmiendas para que se incluya a Puigdemont y a la Generalitat en el texto final en el que se exige la investigación de las injerencias del Gobierno de Putin en Cataluña, ha expresado que «así es la independentista hoja de ruta de Sánchez también en Europa».

Además, la también vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo ha criticado que «los eurodiputados socialistas nos demuestran una vez más que prefieren defender los intereses del prófugo, a defender los intereses de los españoles y los europeos».

Aun así, ha puntualizado que la Eurocámara ha pedido «a España que investigue los nexos de los dirigentes del procés con el Kremlin». «A España no la humilla nadie», ha concluido Dolors Montserrat.