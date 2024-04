Garriga: «Hay que frenar con mano dura la grave islamización de Cataluña y la inmigración ilegal»

«Hay que frenar con mano dura la grave islamización de Cataluña y la inmigración ilegal». Es la contundente propuesta de Ignacio Garriga en la entrevista con OKDIARIO. Garriga está centrando su campaña, más allá del separatismo, en la espinosa cuestión de la inmigración irregular. “Hay barrios de Cataluña irreconocibles”, dice el candidato de Vox a la Generalitat.

Ignacio Garriga se basa en datos oficiales para ligar inmigración ilegal y delincuencia, así como para ligar inmigración ilegal, islamización y yihadismo: «No podemos seguir con estas políticas que están cambiando la identidad de nuestros barrios y condenando a la inseguridad a muchos catalanes». Garriga defiende la política de mano dura «por amor a los catalanes y por amor a los inmigrantes que han venido a trabajar de forma ordenada y a quienes agradecemos su esfuerzo porque los necesitamos». Para Garriga, el buenismo de la izquierda y el separatismo ha convertido a Cataluña en «la región de España con mayor efecto llamada» favoreciendo a las mafias y multiplicando las muertes en el Mediterráneo.

Ignacio Garriga tiene claro qué haría si fuera presidente de la Generalitat: «Cortar de raíz las políticas sociales destinadas a inmigrantes ilegales: ni un piso de protección oficial y ni un euro de la Renta de Garantía de Ciudadanía». Y más: «Localizar, identificar y deportar a las personas que sabemos que están en situación irregular». La Generalitat, dice, tendría margen autonómico «para acabar con ese reparto de inmigrantes del Gobierno de Sánchez por regiones y protagonizar bloqueos migratorios».

PREGUNTA.- En un cartel electoral Vox ofrece un billete de vuelta a los inmigrantes ilegales. ¿Por qué?

RESPUESTA.- Hay que denunciar la situación a la que nos han condenado el separatismo y el socialismo. Cataluña es la región de España que más inmigrantes ilegales y más menas acoge. En el último año se ha incrementado hasta en un 280% la llegada de jóvenes en situación irregular. Cataluña es la región que promueve el mayor efecto llamada destinando ayudas sociales y pisos de protección oficial a la inmigración irregular. Eso ha provocado que la inseguridad haya crecido de manera exponencial hasta tal punto que el 50% de los presos en las cárceles catalanas son extranjeros. Vox propone que toda persona que entre en situación irregular sea deportada de manera inmediata. No podemos seguir con estas políticas que están cambiando la identidad de nuestros barrios y que están condenando a la inseguridad a muchos catalanes. Hay que decir alto y claro que, en primer lugar, por amor a los catalanes, hay que preservar la seguridad y nuestra identidad. También por amor a aquellas personas que han venido a trabajar de manera ordenada. Esos inmigrantes regulares que han venido con su contrato de trabajo, que comparten cultura, idioma y la manera de vivir. Les agradecemos su esfuerzo y los necesitamos frente a los que saltan la valla de manera irregular y encima se benefician de las ayudas de los catalanes. Hay que ser duro y señalar a los culpables de esta situación que son Illa, Aragonés, Puigdemont y el resto de las formaciones políticas. Quiero recordar que hace muy poco desde la CUP hasta el Partido Popular se han puesto de acuerdo para regularizar a medio millón de inmigrantes. Se visten de solidaridad, pero esa es la condena de muchas personas a morir en el Mediterráneo y a ser instrumentalizadas por las mafias. Que nadie nos dé lecciones en el respeto a las personas y a la dignidad humana. Nosotros lo hacemos por amor a los catalanes, por respeto a aquellos que han venido de forma regular y por solidaridad con aquellas personas a las que les condenan a morir en el mar.

P.- Habla usted de merma de servicios públicos y, claramente, de una relación entre delincuencia e inmigración ilegal.

R.- Es evidente y es incontestable. Son datos oficiales en Cataluña. En Barcelona, ocho de cada diez detenidos en el último año eran extranjeros. En 2022, el 60% de los detenidos eran extranjeros. Y eso es así por mucho que algunos medios de comunicación o algunos políticos quieran ponerle calificativos a nuestro discurso. Es un discurso de la realidad. Es lo que padecen los catalanes. Es una realidad a la que les han condenado unos políticos que, muy alejados de los problemas reales, dicen que hay que potenciar el multiculturalismo y acoger inmigrantes. Quiero recordar cómo el separatismo llegó a protagonizar movilizaciones con el famoso lema Volem Acollir (Queremos acoger). Esas políticas del separatismo han condenado a que muchos barrios ya sean irreconocibles. Hay barrios en los que he estado y donde ya no hay una mayoría de peluquerías rotuladas en español sino en árabe; donde ya no hay una mayoría de fruterías o carnicerías de toda la vida sino una mayoría de carnicerías halal. Y eso hay que denunciarlo. La creciente islamización de Cataluña es un grave problema que hay que frenar. Si no, que me explique el separatismo por qué Cataluña es la región de España que tiene mayores operaciones antiyihadistas.

P.- Habla de «frenar» y «ser duros». Si fuera presidente de la Generalitat, ¿qué haría?

R.- En primer lugar, acabar con todas esas políticas sociales que están destinadas de manera prioritaria a personas en situación irregular. Hay que cortarlas de raíz. No habría ni un piso de protección oficial como se destina ahora para personas en situación irregular. No habría ni un sólo euro de la Renta de Garantía de Ciudadanía para una persona en situación irregular. Y, sobre todo, potenciaría la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para localizar, identificar y deportar a esas personas que sabemos que están en situación irregular. Y, por supuesto, me negaría a ese reparto por regiones al que ha sometido a España Pedro Sánchez, como si de piezas se trataran. Hay que acabar con ese reparto y protagonizar bloqueos migratorios. Y eso es posible hacerlo con las competencias que tiene una región. Pero falta voluntad política. Sólo Vox está dispuesto a hacerlo a partir del 12 de mayo.