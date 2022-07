Frank Cuesta señala a la «ecología perrofláutica» por los incendios: «Si no limpias los montes…»

El ex presentador televisivo, Frank Cuesta, ha vuelto a señalar a los ecologistas como los verdaderos culpables de los incendios que han convertido España en un infierno. El herpetólogo ha subido un mensaje a sus redes sociales en el que señala a la «ecología perrofláutica» por la quema de los montes de Casas de Miravete (Cáceres) : «Si no haces limpieza preventiva… se terminarán quemando». Cuesta es muy crítico con las tendencias ‘progres’ como el ecologismo o el veganismo a las que ha tachado de «puta mierda». Para el youtuber no son más que puro «postureo».

Estas palabras del ex presentador de Cuatro y Discovery resuenan cuando a estas horas los incendios forestales asolan España. En estos momentos más de una treintena arrasan miles de hectáreas en varios puntos del país y los más grandes que permanecen activos están situados en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía o la Comunidad de Madrid.

En la actualidad hay 18 focos sin controlar. La superficie quemada es tres veces más que la media de los últimos quince años. Según los datos que han proporcionado las comunidades autónomas, hasta el mes de julio, se han quemado cerca de 80.354 hectáreas.

Lo que esta pasando en Monfragüe es la consecuencia de la nueva ecologia perroflautica. Se llevaba denunciando mucho tiempo y lo se de primera mano (Francisco Castañares lo denuncio hace tiempo). SI NO HACES LIMPIEZA PREVENTIVA en los montes y bosques…se terminaran quemando!!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) July 16, 2022

Los internautas dan la razón a Cuesta. «Yo soy de un pueblo pequeño, y antes dejaban los animales pastar por el monte, cosa que ahora no. Este es el resultado. Las cabras tienen que volver al monte», dice uno. Otros culpan a la corrupción urbanística: «Tranquilo Frank, en poquito tiempo veremos cómo se limpia el bosque, para construir unas hermosas urbanizaciones, Málaga también está ardiendo y ayer la Sierra de Mijas, verás como se van recalificando todos los terrenos. Una vergüenza sin color político».

No es la primera vez que Cuesta alerta sobre este problema. En febrero de 2020, recordó que «el ecologismo moderno es la noticia. No es el hacer. ¿Cuántos de vosotros habéis sacrificado los fines de semana para ir a limpiar bosques? No, hay que ir los viernes, porque así tenéis un fin de semana de tres días», afirmó.