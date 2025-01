La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha solicitado una pena de un año de prisión para el productor Javier Pérez Santana acusado por una presunta agresión sexual contra la actriz Jedet ocurrida durante la celebración de los Premios Feroz en 2023. Según el escrito de calificación que adelanta en primicia OKDIARIO, los hechos han sido tipificados como una agresión sexual. Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita libertad vigilada por 2 años, la prohibición de acercarse a la víctima y la inhabilitación para trabajar con menores durante 6 años. El caso, que fue instruido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, se encuentra actualmente pendiente de juicio en el Juzgado de lo Penal número 7 de la capital aragonesa.

Los hechos se remontan a la gala de los Premios Feroz 2023, cuando la actriz y cantante Jedet, conocida por su papel en la serie Veneno, denunció haber sufrido tocamientos y acoso por parte del productor. En el mismo incidente también se tramitó otra denuncia interpuesta por un hombre, aunque sólo se procedió a la detención de Pérez Santana, quien fue puesto en libertad con cargos.

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) condenó rotundamente los hechos en su momento y vetó de por vida al productor de sus eventos. El presidente de Aragón, Javier Lambán, también expresó su indignación ante las agresiones sexuales denunciadas, manifestando su preocupación tanto por los hechos en sí como por la imagen negativa proyectada de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza, por su parte, también emitió un comunicado en su momento lamentando los hechos y reiterando su absoluta condena y repulsa ante cualquier tipo de agresión sexual. Otros eventos como el Festival de San Sebastián se sumó a las medidas preventivas.

Este incidente llevó a la Academia de Cine a implementar protocolos específicos contra el acoso y la violencia sexual en posteriores ceremonias, incluyendo la próxima gala de los Premios Goya 2024, que se celebrará en Valladolid este 10 de febrero. Se mantendrá un estricto protocolo que incluye la presencia de un equipo especializado y la habilitación de espacios «delimitados y seguros» para atender cualquier posible situación de acoso o agresión.

El equipo de seguridad del evento intervino inmediatamente tras conocer los hechos, asistiendo a las víctimas y aislando a los presuntos autores. El productor, de 55 años, fue detenido en el mismo establecimiento donde ocurrieron los hechos cuando llegaron los agentes de la Policía Local, ya que aún permanecía en el lugar.

Javier Pérez Santana saliendo de los juzgados. (Foto: Efe).

Las consecuencias del incidente también se han extendido al ámbito de la producción cinematográfica. Pérez Santana, que ejercía como productor de Mi vacío y yo, abandonó el juzgado acompañado de su abogado Alejandro Bas tras ser puesto en libertad con cargos, y su participación en proyectos del sector se ha visto significativamente reducida desde entonces.

Los detalles de la investigación policial arrojaron luz sobre la gravedad de los hechos ocurridos aquella noche. Según el informe policial, el incidente no se limitó a una agresión sexual, sino que también incluyó insultos tránsfobos y amenazas contra la actriz Jedet, lo que podría sumar un delito de odio a la causa. Sin embargo, por ahora la Fiscalía sólo ve agresión sexual.

La agresión denunciada se desarrolló en tres momentos diferentes durante la madrugada. Inicialmente, alrededor de las 2:30 horas, Pérez Santana se aproximó a la víctima aparentemente para elogiar su trabajo, aunque la actriz decidió alejarse al sospechar que podría estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Tras un segundo encuentro del que la actriz logró escapar, se produjo la agresión final cuando el productor apareció «de manera sorpresiva» y realizó tocamientos no consentidos.

En su declaración ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, el productor negó los hechos alegando su orientación sexual: «A mí una mujer no me atrae sexualmente, soy homosexual». También manifestó, según El Periódico de Aragón, no recordar bien los sucesos de aquella noche debido a la ingesta de grandes cantidades de alcohol.

El caso de los Premios Feroz cobró mayor dimensión cuando varios testigos, entre ellos el escritor Bob Pop, revelaron que el comportamiento del productor esa noche no fue un incidente aislado y que él también fue acosado supuestamente. Durante la fiesta posterior a la gala, diversos asistentes presenciaron cómo Santana, en estado alterado, realizaba tocamientos y aproximaciones no consentidas a varios hombres, un patrón de conducta que, según testimonios recabados, se había repetido en ocasiones anteriores.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el abogado de Pérez Santana y, por el momento, declina hacer comentarios sobre el escrito fiscal.