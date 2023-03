Jedet desvela en ‘Días de tele’ más detalles de la agresión sexual que sufrió en los Premios Feroz

El programa de La 1 de Televisión Española, Días de tele, contó con la visita de Jedet para celebrar el Día de la Mujer. En este espacio, y junto a Julia Otero, trataron todo tipo de temas, pero se centraron especialmente en la agresión sexual que sufrió durante la gala de los Premios Feroz. Una agresión que la actriz comentó pero no quiso denunciar por miedo a lo que pudiera pasar.

Jedet afirmó que se sentía bastante nerviosa pero finalmente confió plenamente en la cadena y decidió abrirse para contar más sobre lo sucedido: “Cuando explotó todo fue porque ya había venido tres veces antes de molestarme y la cuarta ya no pude más. Entonces fui a seguridad y se activó el protocolo sin que yo me diese cuenta”, comenzó explicándole a la actriz.

🗣 Jedet: «Cuando fui a denunciar, le dije a mi representante: no quiero que se entere nadie. No quiero que mi familia sufra». 🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/E5q3MoQZEY — La 1 (@La1_tve) March 8, 2023

“Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el baño con cinco actrices que me estaban tranquilizando porque me estaba dando un ataque de pánico”, comentó la artista. Jedet explicó también, que de un momento a otro se convirtió en un escándalo público, algo que no le gustó nada pues no quería que sus familiares se enterasen de lo sucedido, pues son mayores, y no lo entenderían.

“Se convirtió en algo muy grande y se me juzgó porque entiendo que mi imagen no es la imagen que la gente entiende por víctima”, afirmó. Pues para ella, no se ve como la típica mujer que puede ser acosada por un hombre. Julia Otero no pudo más y explotó expresando su decepción y todo su apoyo: “Fíjate que cosas me estás diciendo, ¿por qué te tiene que tocar las tetas un tío?”, preguntó muy enfadada.