Itziar Ituño destapa al productor Javier Pérez en los Premios Feroz: «Se acercó a preguntarme si quería hacer un trío»

La gala de los Premios Feroz 2023 quedó ensombrecida cuando en la fiesta posterior a su celebración, se produjo un incidente en el que la actriz Jedet denunció una presunta agresión sexual por parte del productor Javier Pérez Santana, que se encuentra en libertad con cargos, Sin embargo, no fue sólo a Jedet a quién habría acosado Pérez, dado que ahora la actriz Itziar Ituño destapa en una entrevista, que el productor se acercó a ella para proponerle «hacer un trío».

Itziar Ituño destapa al productor Javier Pérez

En la misma fiesta posterior a los Premios Pérez, en la que el productor Javier Pérez habría abusado presuntamente de Jedet, parece que también intentó algo con otras actrices. En concreto ha sido la actriz vizcaína Itziar Ituño, conocida por interpretar a Raquel Murillo en la serie «La casa de papel» y también por su papel de Nekane Beitia​ en «Goenkale», la telenovela más longeva del País Vasco, quién ha revelado las intenciones que el productor tenía con ella.

En una entrevista para Europa Press, Ituño confesaba lo que «todavía no he dicho», para revelar que ella también se vio acosada por el productor: «En los Feroz, en esa fiesta sí que se me acercó un señor que yo no conocía de nada a preguntarte a ver si quería hacer un trío». La actriz no le dio más importancia y de hecho explica que en un principio pensaba que era «el típico borracho, que viene aquí baboso, y no le hice ni caso».

Pero después, cuando trascendió la noticia de la denuncia de Jedet, la actriz pensó «no creo que sea él mismo», pero finalmente se dio cuenta de que «sí, sí era».

Para Ituño lo sucedido con Jedet y lo que le pasó a ella lo define como un «insulto» teniendo en cuenta que como ella dice, venían de una gala con un «tono muy reivindicativo, en todas las voces de las mujeres, muy valiente y muy rompedor» por lo que considera que estaba «fuera de sitio» el que sucediera ese hecho que empañó toda la gala.

Otras acusaciones hacia el productor

La denuncia de Jedet o lo dicho ahora por Itziar Ituño no son las únicas acusaciones recibidas hacia Javier Pérez. También el el crítico televisivo y escritor Bob Pop explicó cuando estalló todo el escándalo, que el productor intentó besarle en la boca varias veces durante el transcurso de la fiesta, mientras que el director de cine Marc Ferrer, denunció en redes sociales que tiempo atrás, Pérez también le había intentado tocar el culo y besarle en otra fiesta.