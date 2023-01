Looks de impacto y sofocos, la lupa de la gala de los Premios Feroz 2023

La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza acogió este sábado la X edición de los Premios Feroz. Una gala organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), donde se premia desde 2014, a la mejor producción audiovisual española del año anterior, tanto en cine como en televisión, y que sirve como antesala de los Premios Goya, que tendrán lugar el próximo 11 de febrero en la ciudad de Sevilla.

Así, la ciudad aragonesa se convirtió de nuevo en un desfile de estrellas que brillaron sobre la alfombra roja, desde bien entrada la media tarde. Las primeras en llegar fueron la directora de cine aragonesa, Pilar Palomero (42), nominada a Mejor película y Mejor dirección por su segundo largometraje La Maternal, y Carla Arrufat (20), la joven actriz que despegó recientemente en la industria por su papel como Sara en la serie Élite. Arrufat lució un total look negro de Victoria Cimadevilla lleno de cut outs en la parte superior y volantes en la falda, que combinó con calzado de Lodi y joyas de Marina García. Aunque si por algo no pasó desapercibida fue fin duda por sus cejas metalizadas.

También de la serie de Netflix destacó el outfit de Mina El Hammani (29). La actriz, que fue la encargada de leer los nominados de la noche en la capital aragonesa hace unas semanas, acudió a la ceremonia con un vestido ceñido de manga larga hasta los tobillos, de color marrón, con una red semitransparente en tonos negros y plata, y pedrería bordada, que combinó con unas sandalias de tacón negro.

Al acto también acudió Anna Castillo (29). La actriz, nominada a mejor actriz protagonista por su papel en Girasoles silvestres, escogió un romántico vestido de color rosa cuarzo con volantes de tul blanco y tirantes cruzados sobre el pecho, y con aberturas laterales, que no dejó indiferente a nadie. Entre otras cosas, porque se trata del mismo atuendo que llevó la mismísima Jennifer López hace escasos diez días para asistir al show de televisión de Jimmy Fallon.

Anna combinó el vestido con joyas de Messika Paris, entre las que destacaron unos pendientes dobles de oro blanco y diamantes, y zapatos de Martinelli.

Y de lo romántico a lo excéntrico. Laura Galán (37), nominada a Mejor actriz revelación por su papel en Cerdita, la ópera prima de la directora madrileña Carlota Pereda llevó un vestido de la diseñadora española Silvia Fernández, con capa de marabú en color blanco y negro.

En lo masculino, si alguien llamó la atención de los allí presentes fue Eduardo Casanova (31). Para la ocasión, el actor y director de cine optó por un clásico traje de rayas que customizó dando un aire al más puro estilo Freddie Mercury con la camisa de tirantes y ceñida al pecho que llevó bajo la americana. Eduardo se alzó con el premio Arrebato, que busca reivindicar películas más arriesgadas por La piedad.

La anécdota de la noche Feroz: las lágrimas de Pedro Almodóvar

Sin duda uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega del el Premio Feroz de Honor a Pedro Almodóvar (73) en homenaje a su trayectoria. El director y productor español recogió el galardón acompañado de algunas de sus grandes musas cinematográficas, como Rossy de Palma (58), Julieta Serrano (90), la tertuliana Bibiana Fernández (68) o Milena Smit (26), tras haberse proyectado un vídeo de presentación donde aparecía una imagen de su madre, que falleció en 1999. Al verla, el veterano director no puedo evitar llorar. «Estos son el tipo de premios donde uno no debe llorar, pero habéis puesto una imagen de mi madre y es demasiado duro y demasiado emocionante, no he podido verla. Yo estaba muy seguro antes de subir arriba, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo. Lo siento», dijo.

«Mi vida y mi filmografía han estado marcadas por algunos acontecimientos, por ejemplo, haber nacido en la Mancha y haber tenido una madre manchega que me ha transmitido una cultura básicamente rural, pero muy universal, porque la base era la supervivencia en cualquier circunstancia y la falta de prejuicios a la hora de tener iniciativas que me ayudarían a seguir adelante. A pesar de la oscura realidad en la que vivíamos, la lucha diaria por sobrevivir no estaba reñida con el humor», añadió.