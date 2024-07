Fernando Clavijo: «El PSOE ha tratado de utilizar los inmigrantes para romper el Gobierno de Canarias»

Fernando Clavijo Batlle (La Laguna, Tenerife, 1951) fue elegido hace un año presidente de Canarias por segunda vez gracias a un acuerdo con el Partido Popular. Un pacto que echó del poder al PSOE de Ángel Víctor Torres. Doce meses después, Clavijo tiene que afrontar una crisis migratoria sin precedentes y con una falta de colaboración evidente por parte del Gobierno de España. Hablamos con él de este asunto y de las concesiones de Moncloa a ERC a cambio de investir a Salvador Illa.

Pregunta.- Ustedes esperaban que el Gobierno de España aprobase ayer un decreto que permita acelerar el reparto de menores no acompañados por la península, una necesidad que tienen las Islas Canarias debido a la presión migratoria que sufren en este momento. ¿Cómo se han quedado ustedes al ver que no se aprobaba?

Respuesta.- La situación es absolutamente dramática en Canarias ya que los inmigrantes siguen llegando cada día. Nos habían comunicado el lunes que no iban a llevar el decreto ley porque no tenían garantizados los apoyos. Para nosotros eso es un jarro de agua fría, teniendo en cuenta que el de hoy es el último Consejo de Ministros hasta aproximadamente finales de agosto. Nos decían que esperaban que pudiésemos tener reuniones a lo largo del mes de agosto para intentar alcanzar el acuerdo. El pueblo canario sigue soportando en solitario esta situación dramática. Y la administración del Estado dice que va a ayudar, pero la ayuda no llega y las semanas y los meses pasan.

P.- ¿Se sienten olvidados o traicionados por el Gobierno, teniendo en cuenta que esperaban que el decreto se aprobase en este último Consejo de Ministros?

R.- Nos sentimos solos. Efectivamente, nos sentimos abandonados y solos. Las palabras, «los comprendemos, los entendemos, sabemos lo mal que se está pasando», están bien… Pero la verdad es que esto es un drama, lo de los niños y las niñas. Nos sentimos solos. O sea, después de eso hay que pasar a la acción. La Administración del Estado no puede mirar para otro lado. No puede escudarse en que es competencia de las comunidades autónomas porque son migrantes. El Estado es quien los recoge en Salvamar, quien los registra y quien los inscribe en el registro de menores no acompañados. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad. No puede mirar para otro lado y dejar que Canarias tenga que soportar en solitario este drama humanitario. Llegan a España, llegan a Europa, que no es que lleguen a Canarias, sino que llegan a Europa y a España.

P.- ¿Cuántos menores inmigrantes no acompañados tienen a día de hoy y con las previsiones de esta bonanza del mar en el mes de agosto, donde nos situaríamos a finales de agosto? ¿En qué situación pueden estar las Islas Canarias a finales de mes?

R.- Nosotros ahora mismo tenemos en torno a unos 5460 menores. Las cifras van variando porque van llegando y, por otro lado, se les están haciendo las pruebas a algunos que dejan de ser menores. El saldo medio viene a ser en torno a los 5400 menores no acompañados. El año pasado, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, nos llegaron 7398 menores no acompañados. Todas las ONG nos dicen que va a ser peor este año. En lo que va de año nos han llegado cinco veces más migrantes de los que nos llegaron en el año 2023. A junio del 2024 han llegado a Canarias cinco veces más menores que en todo el año 2023, que fue de absoluto récord, con en torno a 40.000. Si seguimos esa tendencia, nos vamos a encontrar con 12.000 menores no acompañados a finales de año. La situación ya es insostenible. Las ONG nos han transmitido que no tienen capacidad para acoger a ningún menor más.

P.- Comentaba usted que las ONG están ya al límite, que el Gobierno de Canarias está al límite a nivel logístico… a nivel económico me consta que el Gobierno de España todavía no les ha pagado una parte importante de la deuda que tienen. ¿Económicamente Canarias puede soportar esto mucho tiempo más?

R.- No, no, no. El Gobierno de España no nos ha pagado nada. No es que no haya pagado una parte importante. Es que no ha pagado nada. El año pasado, ni siquiera era para menores, era un tema de políticas exteriores del Ministerio de Escrivá, nos trasladaron 50 millones de euros. Pero son temas que van vinculados a la formación, a otros programas que lo que han venido es a aliviar un poco. Para este año estamos hablando de más de 150 millones de euros y no hemos visto un euro. O sea, no tenemos capacidad económica para poder soportar esto. Aunque insisto, nos preocupa más el interés general del menor y las condiciones en las que está siendo acogido, su integración, su formación. Eso es lo que nos preocupa, su proyecto de vida. El tema económico que se tendrá que resolver.

P.- Se achaca toda la culpa al PP de que no se haya podido tramitar la proposición de reforma de la Ley de Extranjería. Pero el Gobierno habla poco, por ejemplo, de la posición de Esquerra o de Junts, sus propios socios, que también se han negado al reparto de menores no acompañados. ¿Le da la sensación de que en algún momento el Gobierno ha tratado de dinamitar el Gobierno que usted preside con el Partido Popular de Canarias, con Manuel Domínguez, aprovechando esta crisis migratoria?

R.- Bueno, yo creo que es evidente. Nosotros siempre intentamos que esto no se convirtiese en un problema político ni en un problema territorial, sino en un drama humanitario, que es lo que es. Lo que se vio el otro día en el Congreso de los Diputados es que se convirtió en un problema político y ha sido utilizado precisamente para atacar. El lunes antes de la votación en el Congreso, le transmití al ministro Torres que el PP estaba en disposición de reunirse. Y la reunión no se celebró porque el Gobierno de España no quiso sentarse. No quiero generar polémica, pero a lo largo del martes, antes de la votación, yo traté de poder sentarnos. Miguel Tellado, estaba en disposición de sentarse con el ministro Torres para cerrar el texto, porque hay un texto pactado entre los dos gobiernos, y había una sugerencia de los grupos políticos y teníamos una propuesta del Partido Popular de mejora del texto. No entendí nunca que no nos sentásemos. El problema sigue estando ahí y solo se va a poder afrontar con un gran acuerdo de los dos grandes partidos de este país. No es que se apruebe la ley por un voto más o un voto menos, porque luego la ley hay que llevarla a cabo, hay que aplicarla y las comunidades autónomas tenemos que colaborar entre nosotros. Por eso es necesario un gran acuerdo, que es lo que estábamos buscando y no fue posible.