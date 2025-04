Feijóo: «Zapatero actúa de facto como ministro de Exteriores en China y Venezuela»

En esta parte de la entrevista, Alberto Núñez Feijóo critica con dureza el reciente viaje de Pedro Sánchez a China, calificándolo de imprudente, inoportuno y contrario a los intereses estratégicos de la Unión Europea y la OTAN. Denuncia que, en lugar de reforzar los vínculos con los socios naturales de España, el presidente del Gobierno se ha alineado con los intereses del régimen chino, desmarcándose del consenso europeo y actuando, en la práctica, como una suerte de emisario de Pekín en Bruselas.

Pero las críticas no se limitan a Sánchez. El líder del PP señala directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusa de actuar «de facto» como un ministro de Asuntos Exteriores paralelo, tanto en su relación con China como con regímenes como el de Venezuela. Feijóo cuestiona que un ex presidente tenga capacidad para preparar viajes oficiales del presidente en ejercicio, desautorizando de forma implícita al cuerpo diplomático español. «Algún día sabremos qué intereses tiene», afirma, dejando entrever que detrás de ese activismo internacional puede haber motivaciones que aún no han salido a la luz.

P.- ¿Qué le parece que el señor Sánchez se eche en brazos del dictador Xi Jinping y olvide nuestra tradicional alianza con Estados Unidos?

R.- Mire, considero que este viaje ha sido profundamente imprudente. En el contexto actual de guerra comercial a nivel global, el principal valor de la Unión Europea es precisamente su unidad: la unidad de los 27 Estados miembros. Y lo que ha hecho el señor Sánchez es quebrar esa unidad. Por tanto, emprender este viaje en plena escalada arancelaria es, en mi opinión, una muestra de enorme irresponsabilidad. Además, este desplazamiento se produce en un momento especialmente delicado, en el que España está incumpliendo sus compromisos en materia de gasto en defensa dentro de la OTAN. Precisamente cuando la Alianza Atlántica ha identificado a China como un actor de riesgo para la seguridad colectiva, el viaje del presidente del Gobierno representa una doble imprudencia: ante la Unión Europea y ante la OTAN. No estoy diciendo que debamos romper relaciones económicas con China, ni mucho menos. Lo que afirmo es que, en el actual contexto geopolítico y en este momento político concreto, la visita del señor Sánchez es doblemente inoportuna. Va contra el sentido común europeo y contra los compromisos asumidos en el seno de la Alianza.

Ya en su anterior viaje, el presidente del Gobierno trasladó a las autoridades chinas su oposición a la imposición de aranceles sobre los coches eléctricos fabricados en China, una postura contraria al criterio de la Unión Europea. Y ahora, en plena tensión comercial, insiste en esa línea, volviendo a visitar China y actuando, en la práctica, como si fuera el embajador de los intereses chinos ante Bruselas. Eso, señoría, es una grave deslealtad institucional y una enorme irresponsabilidad.

P.- ¿Cree que Zapatero tiene intereses inconfesables en China?

R.- Que tiene intereses, hay poca duda. Si son confesables o no, no lo sé. Pero que actúa de facto como ministro de Exteriores hacia China y Venezuela, es evidente.

P.- ¿Pero de China o de España?

R.- Bueno, eso es una buena pregunta, pero lo que sí le digo es que es inconcebible que un ex presidente prepare los viajes del presidente y desautorice a toda la diplomacia española. Algún día sabremos qué intereses tiene.