El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «ridículo jurídico» del Gobierno de Pedro Sánchez la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ex vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, que mantiene su pena de inhabilitación a 13 años. El jefe de la oposición considera que el Ejecutivo ha «renunciado a proteger» la democracia, tras haber llevado a cabo la eliminación del delito de la sedición y modificado el de malversación para contentar a sus socios separatistas.

Feijóo ofrece al Gobierno los votos del PP para «reponer» el delito de la sedición en el Código penal. «Yo le pido al Gobierno que proteja la democracia española y, si los independentistas no quieren, es evidente que no quieren, que por favor utilice los votos de los constitucionalistas para reponer el delito de sedición», ha recalcado el líder del PP.

Considera que el Ejecutivo de Sánchez no ha conseguido «su objetivo», al intentar beneficiar a sus socios separatistas, y le ha pedido «reponer las garantías jurídicas del Estado de Derecho y de la democracia». El jefe de la oposición sostiene que el Supremo «ha dicho claramente que España está desprotegida porque ese delito ha dejado de formar parte del Código Penal». «Tiene nuestros votos a su disposición para reponer el delito de sedición», ha apostillado.

Este lunes, el Supremo condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras por un delito de desobediencia en concurso real con malversación, manteniendo la pena de inhabilitación de 13 años, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031, después de revisar la sentencia del procés al amparo de la reforma penal de Pedro Sánchez que eliminó la sedición y modificó la malversación. Por ello, el Gobierno no podrá contentar a sus socios independentista con esta reforma ad hoc que hizo para que los golpistas se pudieran presentar en las próximas elecciones.

«El Tribunal ha dicho claramente que España está desprotegida porque ese delito ha dejado de formar parte del Código Penal», ha defendido Alberto Núñez Feijóo este martes tras asistir a un desayuno informativo con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, organizado por el diario El Debate.

«Vacío legal»

Y es que la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, en el mismo auto en el que mantiene la inhabilitación de Oriol Junqueras, avisó de que existe un «vacío» legal para frenar un golpe como el ocurrido en Cataluña el 1 de octubre de 2017 que y los referéndum ilegales sin violencia no encajan ahora en los nuevos «desórdenes públicos agravados». Esto hace alusión a la derogación del delito de sedición llevad a cabo por el Gobierno de Sánchez.

«La que desoye contumazmente los requerimientos del Tribunal Constitucional, que desatiende las prohibiciones impuestas por el Tribunal Superior de Justicia, que lleva a cabo un proceso legislativo de ruptura -por más que éste carezca de toda viabilidad jurídica- no está simplemente alterando el orden público. Quien para hacer realidad un referéndum no avalado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europea y prohibido por los Tribunales de justicia moviliza a miles de personas, en la ilusionada creencia de que van a ejercer el imaginario derecho a decidir, está menoscabando, sin duda, las bases constitucionales que definen la convivencia», indicó la setencia.