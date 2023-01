El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha tenido que abandonar la manifestación separatista convocada contra Pedro Sánchez por los abucheos y amenazas de los separatistas más radicales. El ex vicepresidente de la Generalitat se ha marchado de la concentración a las 09:46 horas, cuando todavía no hacía ni una hora que había empezado. Los manifestantes le han recibido con gritos de «¡traidor!» y de «¡vuelve a la cárcel!».

Junqueras, que ha tenido que ser protegido hasta el coche oficial por más de una decena de escoltas ante la turba de radicales impulsados por sus ex socios de JxCAT, encabezaba la delegación de ERC en la concentración que se desarrolla a las puertas de la cumbre hispanofrancesa. Junto a él han acudido también la presidenta del Parlament en funciones, Alba Vergés, y varios diputados. Por parte de la delegación de ERC también han acudido Marta Vilalta y Joan Tardà.

La presencia del president de la Generalitat y número tres de ERC, Pere Aragonés, en la cumbre, saludando a Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en la línea de saludos, es uno de los motivos que han provocado los abucheos contra Oriol Junqueras. Gran parte del independentismo no ha entendido la presencia de Aragonés en el encuentro entre los gobiernos de España y Francia.

«Referéndum»

En declaraciones a los medios, Junqueras ha asegurado que siguen «trabajando y negociando gobierno a gobierno la celebración de un referéndum de autodeterminación» en Cataluña. «En este camino seguimos trabajando y negociando Gobierno a Gobierno. El procés sigue más vivo que nunca y la lucha en la calle debe continuar», ha señalado.

«Queremos dejar bien claro a Pedro Sánchez y al Gobierno que el independentismo está muy vivo. El conflicto político que hay entre gran parte de la sociedad catalana y el Estado no ha acabado. La represión continua afectando a muchos de nuestros compañeros y compañeras en el exilio, con persecución económica e inhabilitación y varios juicios pendientes. Este conflicto no acabará hasta que no se ejerza en plenitud la democracia y los catalanes puedan votar ejerciendo el derecho a la autodeterminación», ha defendido el líder de ERC.

Cabe recordar que Pedro Sánchez había alardeado en las últimas semanas de haber acabado con el desafío separatista. De hecho todos los partidos políticos catalanes y las entidades separatistas han secundado la manifestación de este jueves, en respuesta a las palabras del Gobierno.