El tenso debate del Senado entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado un punto álgido cuando el socialista le ha dicho en varias ocasiones «¡Qué falso es!» a su contrincante desde el escaño. El líder del PP ha frenado en seco su intervención y se ha dirigido a Sánchez para pedirle que «no me insulte, aunque no vaya a figurar en el diario de sesiones».

Feijóo ha recordado a Sánchez que su gestión de la crisis generada por la guerra de Ucrania, así como la respuesta a Rusia por la invasión, ha provocado que España se quede como el país que más gas ruso licuado ha importado al país de Vladímir Putin. Una información que ha publicado incluso el diario afín al Gobierno El País.

Sin embargo, Sánchez, desconocedor de esa noticia, al parecer, se sorprende desde su escaño, comienza a reírse y le dice en varias ocasiones, perfectamente audible: «¡Qué falso es!».

Feijóo lo ha escuchado perfectamente desde la tribuna y ha frenado en seco su intervención. Con gesto serio, el líder de la oposición ha pedido al presidente del Gobierno que «no me insulte». «Aunque no vaya a figurar en el diario de sesiones», le insiste Feijóo, consciente de que sólo él ha escuchado el insulto del líder socialista.