El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un kamikaze contra la realidad de la calle, donde las familias se están empobreciendo. En su primer ‘cara a cara’ parlamentario, el presidente popular ha lanzado al jefe del Ejecutivo socialcomunista: «Cada vez se parece más a un conductor que va en dirección contraria».

Junto a ello, el líder de la oposición ha subrayado a Sánchez que encima «tiene dos copilotos que no creen en España», en alusión a sus socios comunistas y separatistas. «Esto es una oposición de Estado, el problema es que no tiene socios de Estado», ha reprochado Feijóo al líder socialista. «¿Será capaz dejar de de estar a la altura de las minorías independentistas y ponerse del lado de la mayoría de los españoles?», le ha planteado.

Si bien Feijóo no ha pasado de este símil, por su parte Sánchez ha vuelto a subir el tono para cargar contra el principal partido de la oposición, al que ha acusado de que «lo único que han hecho estos años ha sido estorbar». Y ello, en plena campaña de las elecciones en Andalucía.

«A insultos me gana usted siempre», le ha replicado Feijóo, con un lenguaje más conciliador, a la que vez que contundente en la crítica a la nefasta gestión económica del Gobierno, que se niega a bajar impuestos mientras sigue recaudando a un enorme ritmo. Más de 4.2000 millones extra en lo que va de año, ha reprochado el líder del PP a Sánchez.

Inflación

Así, Feijóo ha pedido a Sánchez que salga a la calle y ve la situación de las familias. «Si las familias empobrecen, no debemos aceptarlo. Debemos devolver ese dinero a quien lo ha pagado», ha enfatizado el líder de los populares. «Olvídense del efecto Feijóo y céntrense en el efecto de la inflación», ha remachado el presidente del PP.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha tirado de propaganda para señalar que «el Gobierno de España lo ha que ha hecho siempre es tratar de proteger a las familias y las empresas». Y ha enumerado diferentes medidas adoptadas como los «créditos ICO, los ERTE, el escudo social, fondos europeos, IMV, ahora el decreto contra la guerra de Ucrania y muy pronto con un tope a la electricidad». Sin embargo, Sánchez no se ha detenido a analizar la eficacia de estas políticas, que siguen sin dar sus frutos.

CGPJ

El presidente del Gobierno ha tratado de contraatacar al PP diciendo que mientras dan «lecciones de constitucionalismo, se niegan a renovar los órganos constitucionales», en alusión al TC y el CGPJ. Aquí, la posición de los populares es clara: la culpa del bloqueo es de PSOE y Podemos, los partidos del Gobierno, que aprobaron una ley para impedir que el CGPJ haga nombramientos mientras está en funciones.

Éste ha sido el primer duelo parlamentario entre Sánchez y Feijóo y se ha producido dos meses después de que el segundo fuera elegido presidente del PP en el Congreso extraordinario celebrado en Sevilla que puso fin a la etapa de Pablo Casado.

Feijóo, que tomó posesión de su escaño en el Senado hace dos semanas por designación autonómica del Parlamento de Galicia, registró la siguiente pregunta para su estreno: «¿Considera el presidente del Gobierno que su Ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas?», recoge el orden del día.

Esta literalidad ya daba pistas de la materia en la que Feijóo iba a poner el foco. Con una inflación que ha repuntado en mayo hasta el 8,7% por la subida de carburantes y alimentación, el PP viene denunciando que las recetas del Gobierno de Sánchez no están «funcionando», por lo que le ha ofrecido aplicar las incluidas en el plan económico que Feijóo remitió a Moncloa hace un mes. Un documento alternativo basado en la rebaja de impuestos, por ejemplo, del 5% para el IVA de la luz o el gas. También plantea deflactar el IRPF.

Rechazo

En este contexto, el PP ya ha avanzado que no apoyará la prórroga hasta octubre del decreto anti-guerra que prepara el Consejo de Ministros si los socialcomunistas no firman algunas de tales propuestas. En el decreto de origen y tras ser ignoradas sus demandas, los populares no se abstuvieron y votaron en contra.

A diferencia del Congreso de los Diputados, donde Sánchez se somete al control parlamentaria la mayoría de las semanas, la presencia del jefe del Ejecutivo en el Senado es menor, pues el presidente viene incumpliendo la norma no escrita que se instauró con José Luis Rodríguez Zapatero de acudir a la Cámara alta al menos una vez al mes.