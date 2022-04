Alberto Núñez Feijóo tiene claro su objetivo: que el Partido Popular recupere los 11 millones de votos que le dieron la mayoría absoluta. En esta entrevista con OKDIARIO, no oculta que el PP debe atraer de nuevo al votante desencantado que ahora apuesta por Vox. Un partido, dice, que «le viene muy bien» al PSOE. «Cuanto más Vox, más posibilidad de que el PSOE, con el independentismo, gobierne en España», avisa rotundo.

Pregunta.- Las encuestas acreditan que, en estos momentos, usted ganaría las elecciones, pero también que necesitaría los votos de Vox o del Partido Socialista, ¿qué votos tomaría prestados?

Respuesta.- Yo lo tengo clarísimo. Los votos limpios que salen de las urnas. Ése es el objetivo irrenunciable para mí. Lo tengo tan claro como que estoy en este despacho y quiero representar a 11 millones de españoles. Lo demás es no cumplir los objetivos. Y si antes de empezar ya disminuyo el objetivo probablemente no consiga ni lo uno ni lo otro. La mayoría de las encuestas acreditan, más allá de que el PP le puede ganar al PSOE, que hay una tendencia en la que el PP es visto como la única alternativa de Gobierno al PSOE, al populismo y al independentismo. Si eso lo consolidamos, lo trabajamos y explicamos estoy convencido de que muchos votantes de Vox van a volver a votarnos. ¿Por qué? Porque es el único instrumento que tenemos en democracia. Vox existe desde hace diez años, entonces no tenía éxito político, no llegaba al 2% de voto, tenía menos porcentaje que el Partido Animalista… ¿Qué ocurre? Que se produce una enorme tensión, una implosión, un ataque a la unidad de la Nación española en Cataluña y surge un partido que pide que la unidad de la Nación española no se ponga en cuestión. Y empieza a conseguir un voto muy importante. A partir de ahí, al PSOE le viene bien que exista Vox, le viene muy bien. Cuanto más Vox, más posibilidad de que el PSOE, con el independentismo, gobierne en España. Y eso lo sabe muy bien el PSOE.

P.- ¿Está insinuando que el PSOE está detrás del crecimiento de Vox o que lo ha fomentado?

R.- No tengo ninguna prueba para decir eso y, por tanto, no estoy insinuando eso. Lo que estoy diciendo es que, electoralmente, al PSOE le interesa que Vox tenga un porcentaje de voto significativo. Porque la mayoría de esos votantes, hasta hace dos días, eran votantes del PP. Si divides el centroderecha hay muchas posibilidades de que la izquierda y el populismo gobiernen. Si el centroderecha se une es imbatible. Por tanto, el objetivo fundamental del PSOE no es aislar a Vox, es aislar al PP. No seamos ingenuos. Lo que busca el PSOE con el espantajo de Vox es aislar al PP. Nosotros vamos a tener una relación respetuosa con Vox, por supuesto. Donde podamos gobernar solos vamos a gobernar solos y donde no podamos, y el PSOE nos impida gobernar aún ganando las elecciones, nuestro objetivo es dar estabilidad. Ahora bien, ¿el objetivo del Partido Popular es gobernar con Vox? No. El objetivo del PP es ganar las elecciones y estar acompañados con los votos que salen directamente de las urnas. Y nuestro partido ha tenido 11 millones de votos. Yo no voy a renunciar a eso.

P.- ¿Cuándo van a ser las elecciones en Andalucía? Me dicen que es algo que están hablando usted y Juanma Moreno.

R.- Si yo supiese la fecha exacta, no se la iba a decir. Sé que usted comprende perfectamente que no soy la persona para hablar de esto. Es evidente que el presidente de la Junta de Andalucía y yo hablamos con la cordialidad y la amistad que tenemos desde hace años. Pero tiene que tomar una decisión. Al señor Moreno Bonilla, los socialistas y Vox le han boicoteado el Presupuesto. Yo he adelantado elecciones 3 y 4 meses en las legislaturas en las que me he presentado y entiendo que el presidente Moreno está buscando cómo empezar 2023 sin atasco presupuestario para recuperar la actividad económica. Estoy convencido de que, en poco tiempo, sabremos cuál es su decisión.

P.- ¿Tiene la sensación de que la señora Ayuso le contraprograma, especialmente cuando habla de Vox?

R.- No, en absoluto.

P.- Usted no ha ido a la toma de posesión de Fernández Mañueco y Ayuso, sí. Y además dice que está orgullosa de los pactos con Vox.

R.- Me parece muy bien. Yo soy el presidente nacional del partido. Si fuera el presidente de Galicia no necesitaría reunirme con CCOO, con UGT, con la CEOE ni con CEPYME. Ni presidir un Comité Ejecutivo. Ayuso ha ido como colega de Alfonso Fernández Mañueco, como presidenta de la Comunidad de Madrid y como una dirigente muy importante de nuestro partido.

P.-Esa idea la alimenta la izquierda, como usted podrá comprobar…

R.- Pero yo creo que van a perder el tiempo. En cuanto me vayan conociendo verán que hay trapos en los que no voy a entrar. Yo he sido presidente de Galicia durante cuatro legislaturas y hacía declaraciones porque creía en ellas y las podía acreditar y justificar. Y, además, nunca lo hice en contra de los presidentes Rajoy o Casado. Yo tenía una representación en Galicia, era el presidente de la comunidad autónoma y mi compañera Isabel Díaz Ayuso también es la representante ordinaria del Estado en la Comunidad de Madrid y presidenta de la comunidad autónoma. Esto es lo que hay.