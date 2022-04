Con los españoles sufriendo una de las peores crisis económicas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, opina sobre el desembolso del mastodóntico Gobierno de Pedro Sánchez. En su propuesta económica, el PP considera que existe margen suficiente para acometer una rotunda reducción del gasto público, que cifra en 60.000 millones de euros. En esta entrevista con OKDIARIO, Feijóo asegura que, si gobierna, recortará el número de ministerios. Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), deja claro que «los jueces tienen que participar activamente en la elección del gobierno al que se someten».

Pregunta.- Ahora hay 22 ministerios, ¿cuántos tendría usted?

Respuesta.- Pues los que tuvimos…

P.- ¿12 o 13?

R.- En ese entorno… ¿Por qué tenemos que romper el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social? ¡Ah! Porque la Seguridad Social no se la podemos dar a Podemos. ¿Eso es una justificación? ¿Por qué tenemos que separar Universidades de Educación? ¡Ah! Porque Universidades se la tenemos que dar a Podemos. ¿Pero eso es una justificación ministerial o un peaje que hay que pagar en la coalición? Los peajes de la coalición que los paguen los miembros de la coalición, no los españoles. Si quieres mandar un mensaje de compromiso con los ciudadanos, haz un ajuste en el número de ministerios y vuelve a tener un número razonable en el país más descentralizado de la Unión Europea, que es España. El primer ministro portugués, el socialista António Costa, ha reducido un 25% los altos cargos. Un socialista reduce un 25% los altos cargos y otro pasa de 13 ministerios a 22.

P.- ¿En cuántos ministerios va a dejar usted el Gobierno? ¿Y los altos cargos?

R.- Mire, en este momento no estoy yo para decirle exactamente el organigrama del Gobierno pero le puedo asegurar que 13 o 14 ministerios son suficientes. Ése es mi horizonte. No estamos haciendo ninguna cosa que no hayamos hecho previamente. No estamos diciendo «mire, cuando sea presidente, eliminaré el Ministerio de Defensa» y ahora que aumentará el gasto en Defensa al 2%. Eso no lo haré, yo no puedo decir algo en contra de mi criterio. Se me nota…

P.- Boris Johnson y Emmanuel Macron han apostado por fortalecer el programa nuclear en Reino Unido y Francia, ¿hará usted lo mismo en España?

R.- En un momento de crisis energética sin precedentes como la que vivimos en España y con esta inflación es evidente que nuestra política energética está mal trazada. Hemos hecho las cosas con una enorme frivolidad. Hemos cerrado las centrales térmicas. No hemos querido ayudar a las centrales con los impuestos a las emisiones. Queremos hacer parques eólicos a toda máquina y los mismos que dicen que quieren los parques montan después plataformas en contra de su instalación, que es lo que hacen Podemos, los nacionalistas y algunos socialistas. No me gustaría decir cosas frívolas, pero sí digo que la política energética en España no funciona. La bajada del precio de la energía es prioritaria. Si vamos a ampliar o no los periodos de amortización y de apertura de las centrales nucleares o los periodos de vida útil habrá que decidirlo en función del mix y del precio de la energía. Lo que no puede ocurrir es que nuestra economía no sea competitiva porque si no vamos a perder empresas y trabajadores, a incrementar los gastos de la Seguridad Social, de desempleo, a recaudar menos y a empobrecernos más.

P.- ¿Qué va a ocurrir con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Mantiene la propuesta del señor Casado de que 12 de los 20 miembros sean elegidos por los jueces o la modificará levemente para llegar a un acuerdo?

R.- Es evidente que al presidente del Gobierno le interesa mucho más esto que la economía. A mí, no. Comprendo que la situación es atípica pero me gustaría ser cauteloso en este asunto. A propuesta del presidente, quedamos en decir que retomaremos las conversaciones. Pero, en este momento, la prioridad del PP está clarísima y son las rentas medias y bajas de las familias españolas y la competitividad de nuestra economía. Retomaremos las conversaciones para la renovación de los órganos de los jueces, sí. La renovación no se puede hacer como la Fiscalía General del Estado. Ese antecedente nos preocupa mucho.

P.- Entonces, ¿es condición sine qua non que al gobierno de los jueces lo elijan mayoritariamente los jueces para acabar con el obsceno espectáculo de que sean los jueces elegidos por los políticos los que juzgan a esos mismos políticos?

R.- Los jueces tienen que participar activamente en la elección del gobierno al que se someten. Pero le vuelvo a reiterar. Cuando digo una cosa es que la he pensado, la he meditado y la he profundizado. Y, en este momento, lo que he meditado, he profundizado y he estudiado es el paquete fiscal que le trasladamos al Gobierno para aliviar la economía de las familias. Queda tiempo para hablar de lo que al Gobierno le interesa y veremos si el Gobierno tiene alguna sensibilidad sobre lo que le interesa hablar a la oposición. Porque esto de dar instrucciones sobre lo que hay que pactar y sobre lo que no hablamos no parece muy equilibrado.