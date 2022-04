El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla en esta entrevista con OKDIARIO la ambiciosa propuesta fiscal que acaba de remitir a Pedro Sánchez. Un plan de bajada de impuestos que beneficiará especialmente a las rentas medias y bajas y con el que los populares quieren aliviar el bolsillo de los españoles frente a la subida disparada del IPC. Feijóo advierte: «El Gobierno se ha acostumbrado a vivir por encima de las posibilidades del país». Una circunstancia que lastra el crecimiento español y plantea muchas incertidumbres a futuro en un escenario de gran endeudamiento. El dirigente del PP se muestra también crítico con la política energética de Sánchez: «Estamos tensionando al máximo la economía española», avisa.

Pregunta.- ¿Cómo ve la economía? Ha dicho que un presidente del Gobierno que no baja los impuestos no tiene corazón. Y además lo dice sobre una base muy sensata: si sube la inflación, el Estado recauda más y, por tanto, tiene capacidad para bajar los impuestos y que los ciudadanos tengan más renta disponible.

Respuesta.- Esa es la cuestión. Nosotros creemos que bajando impuestos de forma moderada y selectiva se puede recaudar más. A los españoles les estamos subiendo los precios y, al subir la base imponible y mantener el mismo impuesto, la recaudación se ha disparado. En enero y febrero el Gobierno ha recaudado 7.500 millones más. Si tenemos un 40% más de inflación que la media de los países de la Unión Europea, ¿a qué esperamos para devolverle a la gente lo que nos ha dado? La gente ha tenido que darnos eso porque no hemos sido capaces de controlar los precios. Cuando un dirigente está incrementando la caja pública a costa de que los ciudadanos paguen más por lo mismo tiene que hacer un gesto y devolverles el dinero que le han prestado. Porque los impuestos son de los ciudadanos.

P.- ¿Qué impuestos bajaría usted?

R.- Automáticamente, el Impuesto sobre la Renta. Tiene una tarifa de 2008 y, desde ese año a 2022, el IPC se ha incrementado un 25%. Cuando a un ciudadano le suben el salario y se lo acercan a la inflación, lo que le están subiendo es el salario pero también los impuestos porque salta de tramo en el Impuesto de la Renta. Lo primero que tenemos que hacer es bajar el impuesto a las rentas medias y bajas y con efecto retroactivo desde enero. Hace unos días salió una directiva de la Unión Europea que abre un escenario distinto en relación con el IVA de la energía. Deberíamos bajar el IVA de la electricidad y el gas al 4% y no entrar en cuestiones que no sabemos exactamente cómo se van a plantear, como es la excepcionalidad del mercado ibérico. Nos tememos que el tope del precio del gas vaya a déficit, lo que se llamaba déficit tarifario que nos dejó el Gobierno de Zapatero, 30.000 millones en 2011. Y, además, queremos utilizar unos 5.000 millones de los fondos europeos de forma directa para que sean las empresas las que los ejecuten y puedan hacer inversiones, desgravándolas directamente y ahorrando así trámites burocráticos, periodos de justificación de fondos, convocatorias públicas, revisiones de miles de expedientes… Estas medidas son absolutamente razonables y son las que nosotros haríamos si estamos en el Gobierno.

P.- ¿Qué ha pasado con los fondos europeos? Porque hay una opacidad total y absoluta. Los ciudadanos no tenemos conocimiento de qué está ocurriendo.

R.- Lo lógico sería crear un órgano independiente para gestionar los fondos y que, mediante convocatorias abiertas, con publicidad y concurrencia, se puedan presentar proyectos tractores que mejoren la competitividad de la economía. Es decir, que creen empleo y mejoren el Producto Interior Bruto de España. Esto no se ha hecho así, al contrario. En vez de crear un órgano independiente, se ha creado una oficina dependiente de Moncloa. Además, la deuda que emitimos y tenemos que pagar -hasta 2058 hemos de devolver 750.000 millones de euros- se la ha apropiado el Gobierno. El Gobierno está viviendo de los fondos y de la inflación, es decir, del incremento de recaudación. Y, mientras, los ciudadanos tenemos más deuda que nunca. Debemos como ciudadanos europeos, como españoles, como ciudadanos de una comunidad autónoma y del ayuntamiento donde vivimos. El conjunto de esas deudas está provocando un 118% de endeudamiento sobre el PIB y 1,42 billones de deuda. Así va a ser muy difícil subsistir en los próximos semestres. El Banco Central Europeo ha dicho que ya no va a comprar más y con que suba medio punto la deuda pública española significa unos 4.000 millones más de intereses. Estamos tensionando al máximo la economía española y viviendo al día a día. Y eso es muy preocupante, obviamente.

P.- ¿Tiene la sensación de que le pueda pasar lo mismo que a Mariano Rajoy, que se encuentre una bola inasumible, que reciba un país casi en default y tenga usted que hacer los recortes que no está haciendo Sánchez?

R.- Vamos a ver si somos capaces de explicar a los españoles qué nos ocurre en nuestras cuentas. Pero el mayor recorte que se les ha hecho es el 10% de incremento de los precios. Y además es manifiestamente injusto, porque lo tiene alguien que gana 100.000 euros y alguien que gana 20.000. Con todos los respetos, los mayores recortes que se han producido en España los ha hecho el PSOE. Recortó un 7% las retribuciones de muchos empleados públicos -un 5% de media para tres millones y medio de familias- y congeló las pensiones. Por tanto, cuando hablan de recortes supongo que hablarán de sus recortes. Nosotros vinimos a pagar la deuda que tenían en los cajones, a darles dinero a las comunidades autónomas para pagar la deuda, a rescatar España y evitar la intervención de la economía española, a sanear buena parte del sistema bancario español, a crear empleo, a incrementar las pensiones y a mejorar nuestro poder adquisitivo y que España crezca. Es evidente que cuando se habla de recortes se debería tener un poco más de memoria.

P.- ¿Y usted garantiza el mantenimiento de las pensiones? Porque eso también está en discusión y eso es otra bola que está creciendo de manera exponencial y parece complicado sostenerla en el tiempo.

R.- Sin duda. En este momento, las pensiones en España han perdido mucho poder adquisitivo. Con una inflación del 9,8% pregúntele a un pensionista si nota la actualización. Hay pensionistas que, por esa actualización, saltan de tramo en el Impuesto de la Renta y el 40% del incremento de la pensión se lo lleva el impuesto. Si queremos que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo tenemos que controlar los precios. Si no, sólo se generará inflación. Y sobre esa inflación, más inflación y más inflación…

P.- ¿Por qué ese diferencial de inflación que tiene España con respecto a otros grandes países de la zona del euro? España tiene casi un 10%; . Alemania está en el 7,6%; Italia, en el 7%; Francia, en el 5,1%; Portugal, en el 5,5%… ¿Por qué con Sánchez somos siempre los peores de la clase en todo?

R.- Pues esa es la pregunta. ¿Por qué España tiene un 40% más de inflación que la media de los socios de la Unión Europea? Es evidente que nuestras políticas de gasto están mal planificadas, que tenemos gasto burocrático y superfluo, que el Gobierno se ha acostumbrado a vivir por encima de las posibilidades del país y que tenemos una política energética errática. En los últimos años Alemania ha abierto centrales térmicas y nosotros las hemos cerrado todas. Y, además, antes de conectar nuevas fuentes de energía. Hemos reducido nuestra capacidad de producción. Decimos que queremos ser los campeones en reducción de las emisiones de CO2 mientras vemos cómo los alemanes incrementan las centrales térmicas, los británicos mantienen las grandes y cierran las pequeñas, como hace Portugal. Y nosotros hacemos un planteamiento ideológico energético y el precio de la luz se nos ha disparado a 300 euros. Esto ha llevado al cierre de la única fábrica de aluminio primario que había en España, Alcoa, en Galicia. Nos hemos quedado sin producir una tonelada de aluminio primario, que está en su máximo histórico en la Bolsa de Londres. La multinacional norteamericana prefiere pagar las nóminas y cerrar la fábrica antes que producir aluminio al precio de la luz en España. Tenemos enormes dificultades con las acerías, con todas las industrias de hierro y metales, hasta en los grandes almacenes. El otro día leí que uno de los grandes almacenes españoles va a tener una factura de luz de 120 millones. ¿Qué estamos produciendo? Un país inflacionista, que no controla el gasto, que se endeuda y hace déficit sin control y donde los ciudadanos viven peor porque tienen menor capacidad adquisitiva.

La política económica del Gobierno necesita una enmienda, si no es a la totalidad, a buena parte de la totalidad. Hay 22 ministerios. Yo he sido alto cargo con Aznar. El Consumo es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Nunca conocí al director de Consumo, era un subdirector del Ministerio de Sanidad. Hoy es un ministro. ¿Esto es serio? Las políticas sociales, de Sanidad, de Igualdad, ¿de verdad que no pueden estar gestionadas por un único ministerio?