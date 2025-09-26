Feijóo reúne a sus barones en Murcia para cerrar el plan migratorio con el que irá a las elecciones

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha anunciado tres de los temas que este fin de semana abordará Feijóo con sus barones en Murcia. El plan migratorio, sin embargo, será uno de los asuntos centrales que se prevé marque la postura definitiva del partido de cara a las próximas elecciones. La lucha por la igualdad y la financiación autonómica, también estarán sobre la mesa.

En una intervención enviada a los medios, el número dos del PP ha asegurado que el cónclave autonómico servirá para seguir dando respuesta a lo que considera un grave problema generado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre todo en materia migratoria. Según el dirigente popular, es el de su partido el que representa «el punto exacto entre quienes quieren hundir el Open Arms con inmigrantes dentro y quienes quieren que España sea el destino favorito de las mafias».

«Hay mucho votante del PSOE que no está de acuerdo con la política de puertas abiertas a costa del dinero de todos que es el que defiende el PSOE», ha destacado. A lo que también ha sumado que haya «mucho votante de VOX que no cree en los delirios que defiende de este partido».

El encuentro en Murcia también servirá, según ha adelantado Tellado, para reafirmar la apuesta del PP por la igualdad real entre hombres y mujeres, en contraposición a lo que ha descrito como «el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres». En este sentido, ha criticado la gestión de la coalición del PSOE-Sumar con las «pulseras defectuosas» destapadas por OKDIARIO, por el que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido incluso reprobada en el Congreso.

A su juicio, el equipo de Feijóo será la alternativa frente a un Gobierno adalid «de la Ley del sí es sí» o «las prostitutas enchufadas en empresa públicas».

Asimismo, en Murcia, ha defendido que el PP también abordará lo que desde su punto de vista debe ser un «sistema justo de financiación autonómica». A ello, mostrarán su rechazo «tajante» tanto a la quita de deuda «separatista» como al modelo de cupo que ha calificado como «insolidario».

«La alternativa está en marcha, cada vez es más grande y más fuerte. Y no para de trabajar por España. Muy pronto lo haremos también desde el Gobierno nacional», ha proclamado Tellado, quien ha insistido en que el presidente Sánchez se encuentra «colapsado» a raíz de sus derrotas parlamentarias.

También por la gestión de la violencia machista y el creciente cerco judicial que le acorrala. En concreto, ha señalado que el hermano de Sánchez tiene «los dos pies en el banquillo» y ha insinuado que su esposa, Begoña Gómez, seguirá el mismo camino.