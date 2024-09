Feijóo refuerza la fundación del PP con perfiles socialdemócratas y la pone al servicio de sus barones

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha reforzado su fundación, Reformismo21, con la suma de más expertos, incluidos perfiles socialdemócratas, fundamentalmente en materia socioeconómica y política internacional, según revelan fuentes de la dirección popular. Un salto de calidad que ha llevado a Génova a poner este laboratorio de ideas «al servicio de los barones» para que sus gabinetes también requieran asesoramiento y envío de papeles e informes en cuestiones de su competencia, indican las fuentes citadas.

De hecho, con el aval de Feijóo, se hizo este ofrecimiento a puerta cerrada a los barones en el Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrado este lunes en el hotel NH Eurobuilding de Madrid, según las fuentes de la dirección nacional, que destacan además la «cercanía» geográfica de este laboratorio, ubicado en la entreplanta del número 15 de Génova, mientas que la sede nacional del partido se encuentra en el número 13 de la misma calle.

De esta manera, las fuentes de Génova subrayan que el número de colaboradores de este think tank ha aumentado en los últimos meses, contando con la experiencia de personal que ha formado parte de la Administración pero no milita en el partido. Destacan aquí perfiles que provienen de la socialdemocracia dentro de esa idea de Feijóo de abrir las puertas de su formación, «salir de las trincheras» y «huir de capillas y facciones ideológicas».

«A ninguno le he preguntado a qué partido ha votado o a quién votará en el futuro. Tampoco solicito que se afilien ni que hagan campaña conmigo. La única militancia que se exige en este proyecto es la militancia en la nación española», subrayó el líder del PP en la presentación de Reformismo21 -dirigida por el economista Pablo Vázquez- en marzo de 2023.

Por ejemplo, ya forman parte del Consejo Asesor de esta fundación del PP, entre otros, los ex ministros Fátima Báñez y Román Escolano, el diplomático y ex embajador de España en Estados Unidos Ramón Gil-Casares; Luis Garicano, ex eurodiputado de Ciudadanos; Nuno Crato, ex ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal; Mercedes Fuertes, vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia; Noemí Gámez, letrada del Consejo de Estado; Monsterrat Iglesias, ex directora del INAEM (Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música), o Toni Nadal, tío y ex entrenador del tenista Rafa Nadal.

Precisamente, en su discurso en abierto este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo advirtió de que «cuando pase este Gobierno -que pasará- muchos de los que hoy aplauden por nómina o chequera pública saldrán a decir que se equivocaron. Habrá sido tarde. Su deber moral es evitar lo que está pasando, no hacer pucheros después o ahora», les avisó.

«Podemos decir entonces -añadió el líder del PP- que, mientras ellos siguieron en la rueda del hámster, nosotros contribuimos a la política que sí sirve. El cambio es ser firmes frente a los privilegios, como lo están siendo los presidentes autonómicos. La política no es egoísta, la política es servir a todos, y todos, por supuesto, incluye a Cataluña porque tampoco ella logra nada financiando la causa independentista y empobreciendo a la sociedad catalana», remarcó a sus barones y a la plana mayor del partido.

Con Aznar en FAES

Este jueves 26 de septiembre, Feijóo estará en un acto de otra fundación, en este caso, la vinculada al ex líder del PP y ex presidente del Gobierno José María Aznar, para participar en la sesión de clausura del Campus FAES donde también tomará la palabra la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

En la inauguración del Campus FAES, celebrada este lunes, el ex jefe del Ejecutivo ha acusado al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de ser una «delegación madrileña del secesionismo» catalán.

«La ejecutoria gubernamental revela hasta qué punto Moncloa es ya una delegación madrileña del secesionismo. Una vez completado con la amnistía el ciclo de la impunidad, los secesionistas mantienen con vida al Gobierno para acabar el trabajo», recalcó en pleno debate sobre el cupo independentista pactado por PSOE y ERC.

Además, Aznar enfatizó que al Ejecutivo de Sánchez y a los independentistas catalanes y vascos «les une el pegamento» de impedir «cualquier posibilidad de alternancia» política, en este caso del PP.

En relación con la financiación «singular» para Cataluña, Aznar alertó de que esta medida amenaza «gravemente» el pacto constitucional y el modelo de Estado autonómico. «Aquí estamos tocando el hueso constitucional. Está en el juego la igualdad de los españoles ante la ley y la cohesión económica, política y social de la nación, cosas, todas ellas, imposibles de negociar bilateralmente», remachó.

También en la agenda de Feijóo figura una visita a Cataluña esta semana, con parada en Barcelona el viernes por la mañana, y en Lérida por la tarde, según fuentes populares.