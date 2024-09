Feijóo señala al embajador de España en Venezuela: «Se prestó para coaccionar a Edmundo González»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el embajador español en Venezuela, Ramón Santos, era consciente de la coacción a Edmundo González dentro de la Embajada y «se prestó para hacer un acto de coacción». «El embajador español es consciente de que se está coaccionando a ese vencedor legítimo de las elecciones y se presta a la embajada del país para hacer un acto de coacción, de presión absolutamente imposible de convalidar en un regimiento democrático ordinario como es el español», ha sentenciado el líder de los populares.

Feijóo ha criticado que el Gobierno siga sin reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y que España haya intermediado entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana para que saliese del país «el líder que ganó las elecciones». Ha destacado que países como Chile o México, reconocen que el ganador de las elecciones fue el candidato a la oposición, asilado en España.

«Maduro no tiene actas que puede acreditar que ha ganado y, por tanto, lo que está haciendo es perseguir a la oposición, que se tiene que refugiar en las embajadas o que está en sus casas prácticamente en una situación de enorme pánico», ha apuntado Feijóo. El popular ha indicado que si el Gobierno de España «está con Maduro», él está con los demócratas venezolanos: «Para mí es una honra liderar el reconocimiento de los resultados democráticos de Venezuela en contra de mi Gobierno, en contra del Gobierno de España».

«Sánchez está acabado»

En el plano nacional, Feijóo ha advertido de que Pedro Sánchez, «lleva tiempo acabado y ahora está acabando con las instituciones y la igualdad» y ha considerado que el PSOE está «en una encrucijada» y va a hacer un congreso de la «purga de los últimos militantes que no están de acuerdo con el sanchismo». «Es el momento de que el PSOE hable. Si se convierte en el partido de Sánchez, Page y Barbón perderán las próximas elecciones autonómicas por no ser consecuentes con lo que dicen y con la defensa de sus ciudadanos».

«Dicen que hay Gobierno para tiempo, pero lo que hacen es perder el tiempo. España necesita un Gobierno, no un pasatiempo», ha dicho Feijóo. También ha destacado que si no se sacan adelante los Presupuestos de 2025, sería la primera vez que en democracia que un Gobierno no es capaz de aprobar los PGE durante dos años consecutivos.

En materia de inmigración, Feijóo ha lamentado que España dé «bandazos de forma constante» desde que Pedro Sánchez está al frente del Ejecutivo, y ha puesto en valor el plan de acción del PP y el Gobierno de Canarias para luchar contra «el descontrol migratorio». «El PP propuso al Gobierno canario una solución en la que están de acuerdo 14 comunidades autónomas. Solo está en desacuerdo el PSOE», ha recalcado cuestionando que los socialistas no quieran financiar la atención a los migrantes, paralizar la migración irregular, ni activar los mecanismos de la UE para hacer frente a la emergencia.

Financiación autonómica

Sobre el sistema de financiación autonómica, Feijóo ha cuestionado que los recursos de la sanidad, la educación y los servicios públicos del conjunto de los españoles se dediquen a financiar el «cupo independentista». «No podemos repartir el dinero de todos haciendo un apartado para mantener el Gobierno de Sánchez y la Generalitat de Cataluña, en manos del PSC», ha apuntado Feijóo, quien ha indicado que un nuevo modelo de país que supondría una ruptura constitucional y de la igualdad de los ciudadanos ante los servicios públicos.

Feijóo ha abogado por volver a un modelo de financiación de mayor consenso, que cuente con todas las CCAA, que pueda conseguir más recursos para los servicios públicos y que pondere adecuadamente cuestiones como el envejecimiento, la dispersión y el número de la población o el coste de la vida de las distintas autonomías: «Un sistema que valga para todos y entre todos».