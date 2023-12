Feijóo recuerda «más grave, si cabe» el puñetazo de Beiras a su escaño que el altercado de Ortega Smith

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparado el altercado que protagonizó el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, con el concejal de Más Madrid, Eduardo Fernándo Rubiño, con el el puñetazo que dio en su escaño el nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras en 2013 en el Parlamento gallego. «Más grave, si cabe», ha recalcado.

Feijóo se refiere al incidente que se produjo en 2013 durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara regional, cuando era presidente de la Xunta de Galicia. El entonces portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, se levantó de su asiento para cruzar el hemiciclo e ir hasta el asiento de Feijóo. Beiras se encaró con el dirigente del PP pidió a gritos «¡Decencia!», al tiempo que pegó un puñetazo al escaño de Feijóo.

Feijóo criticó a la oposición en el Parlamento gallego por «su ridículo constante», criticando también su «sobreactuación». «Sólo le queda hacer dos cosas. O sacarse el zapato o emocionarse tanto, tanto, tanto, para ver si imita tanto, tanto, tanto, que no asume estas cuestiones», señaló el entonces presidente gallego durante su intervención. En ese momento fue cuando Beiras se levantó para encararse con Feijóo y dar un puñetazo en su escaño: «¡Tenga un poco de decencia, no es digno de ser presidente de los gallegos!».

El resto de diputados autonómicos del PP quedaron atónitos ante esta actitud. Al lado de Feijóo estaba el actual presidente de la región, Alfonso Rueda. Beiras acabó abandonando el hemiciclo tras ser llamado al orden por la entonces presidenta de la Cámara regional, Pilar Rojo (PP). El portavoz del AGE abandonó el Pleno entre gritos y el resto de su bancada le aplaudió, incluyendo a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

«Lo que no acepto son las falsedades ni las dobles morales. Y digo, que esa conducta irreprochable, de la misma forma, cuando menos, de dirigirse al escaño de un presidente de una comunidad autónoma, que estaba contestando una pregunta oral en Pleno, y un señor viene a insultarte y a pegarte un puñetazo, en principio no sabía muy bien cuál era el destino, y que finalmente quedó encima de mi escaño. Y allí no pasó nada», ha recordado Alberto Núñez Feijóo este jueves en una comparecencia ante los medios a modo de balance de fin de año celebrada ante los medios de comunicación en el Hotel VP Plaza España Design de Madrid.

AGE, el partido de Xosé Manuel Beiras, era una confluencia de izquierdas donde se encontraba Esquerda Unida, la marca gallega de IU. Yolanda Díaz era integrante de esta partido y compartió escaño con Beiras. Feijóo ha recordado este detalle. «Y el mismo partido que ahora le pide al señor Ortega Smith la máxima responsabilidad, aplaudía este tipo de actuaciones, más graves si caben, en el caso del Parlamento gallego», ha enfatizado.

«Pero, vuelvo a reiterar, creo que este tipo de inconsistencias le corresponde más a otros partidos que a nosotros. Desde luego, no vivimos en la inconsistencia», ha apostillado.

Feijóo lo condena

Feijóo sí que ha mostrado su rechazo a la actitud que mantuvo Javier Ortega Smith con Eduardo Fernández Rubiño durante el Pleno en el Ayuntamiento de Madrid del pasado viernes. El líder del PP considera que la conducta del dirigente de Vox es «inadmisible» y que tendría que dejar su acta en el Consistorio.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también condenó la actitud de Javier Ortega Smith tras tirarle una botella vacía al concejal de Más Madrid. «Es un día muy triste y es una agresión inaceptable. No está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños», afirmó Almeida en alusión al portavoz de Vox en el Consistorio de la capital.

Por su parte, Ortega Smith reconoció los hechos y pidió disculpas. «No he tocado físicamente a ningún concejal. Que quede claro. Yo no he insultado verbalmente al concejal. Le pido perdón por tirarle la botella vacía de la mesa. Pero no se monte una película de terror», matizó el dirigente de Vox.