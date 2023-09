El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mofado de Sumar a cuenta del último desvarío de su líder, Yolanda Díaz, que afirmó que «nos vamos al carajo pero los ricos tienen cohetes para escapar de la tierra». El líder de los populares ha recordado esta frase de la ministra de Trabajo y durante su intervención ha ridiculizado el número de escaños del partido de extrema izquierda diciendo que «no sabe si todos los diputados de Sumar caben o no en un cohete, pero déjenme hablar».

En este sentido Feijóo se ha preguntado «¿qué sería de los de Sumar sin estar en el Gobierno?» haciendo referencia a su poca fuerza electoral. Asimismo, el candidato del PP ha dicho que la formación rosa es el «grupo mixto plus» y ha valorado que estamos ante «una amalgama de partidos que demuestra que cuanto más se les conoce, menos les votan. Pero allá Ustedes».

El presidente del Partido Popular también ha advertido que desde Sumar no deberían dar lecciones porque han perdido votos y en respuesta a la diputada Marta Lois ha recordado sorprendido que el partido de Yolanda Díaz tiene 106 escaños menos que el PP. «Ustedes tienen 106 escaños menos que el PP y nos llaman perdedores y fracasados. Estos debates se producen en tiempos de la política española con Sánchez. Ustedes llaman golpistas a Aznar y a los que dieron un golpe de Estado contra la Constitución les llaman interlocutores válidos».

«En Sumar no deberían dar lecciones, se han puesto de nombre Sumar pero el resultado ha sido restar. Recibimos lecciones sobre pluralidad. No entendemos a Madrid en el PP, por eso gobernamos con mayoría absoluta en la Comunidad y el Ayuntamiento. Ustedes no son una muestra de pluralidad, sino de la degradación de la izquierda en España. Mientras una parte del Gobierno promovía la reunión de la OTAN, otra parte se manifestaba en contra. España nunca llegó a traer al Congreso la ayuda a Ucrania porque una parte del Gobierno no quiso», ha dicho tajante Alberto Núñez Feijóo.