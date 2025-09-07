Feijóo se estrena en TikTok avisando a la izquierda: «¿Molesto mucho? Pues ahora me vais a tener aquí»

Alberto Núñez Feijóo se ha estrenado este domingo en la red social TikTok con un vídeo en el que, aportando un toque de humor, advierte a las caras visibles de las izquierdas que llega a esta plataforma para cumplir con su labor de oposición para acercar a los ciudadanos las críticas que «molestan» a Pedro Sánchez y a sus socios de Gobierno y parlamentarios.

«¿Molesto mucho? Pues ahora me vais a tener aquí», dice en Feijóo en este video de presentación en TikTok tras una secuencia que reproduce diversos momentos en los que Pedro Sánchez y sus socios han pronunciado su nombre en tono de reproche.

Así, en esta secuencia aparecen, además de Pedro Sánchez, su vicepresidente primera, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños –ambos del PSOE–, así como Pablo Iglesias, fundador de Podemos; la actual líder de este partido, Ione Belarra; la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz; y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

El PP da así un paso más para ampliar la presencia de Núñez Feijóo en las redes sociales, un campo estratégico para los partidos políticos a la hora de extender ante los ciudadanos sus consignas, opiniones y estrategias.

El estreno del líder del PP en la red social TikTok se produce coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, marcado por la debilidad del Gobierno de Sánchez, acorralado por la corrupción que afecta a su entorno político más directo –con sus dos ex secretarios de Organización del PSOE imputados, uno de ellos en prisión, Santos Cerdán–; con su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, inmersos en causas judiciales también por corrupción –David Sánchez ya está a la espera de juicio y el caso de la pentaimputada Gómez en fase de instrucción–; y con la indignación de fiscales y del Poder Judicial por los ataques del presidente a los jueces que investigan a su entorno.

El Gobierno de Sánchez se encuentra también amenazado por su notoria debilidad parlamentaria, cautivo de sus socios independentistas que le impiden sacar adelante iniciativas legislativas en el Congreso, entre ellas la que es la columna vertebral de cualquier gobierno en un sistema democrático: los Presupuestos del Estado. Sánchez sigue gobernando con los presupuestos de 2023 prorrogados. Y, tras anunciar que iba a presentar un proyecto de cuentas para 2026, ya asume que la tarea se antoja imposible y, pese a ello, el presidente anuncia que no convocará elecciones anticipadas. En los más de siete años que lleva en el poder, Sánchez sólo ha aprobado tres presupuestos generales del Estado.