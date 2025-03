Feijóo endurece el tono contra Sánchez: «España es una democracia aunque le moleste»

Alberto Núñez Feijóo, próximo a cumplir tres años al frente del liderazgo del PP, ha vuelto a endurecer el tono contra Pedro Sánchez. En el cierre de la XXVII Interparlamentaria que este fin de semana se ha celebrado en Sevilla, el presidente de los populares ha asumido el compromiso de los suyos de «defender la democracia» ante un presidente del Gobierno al que ha recordado que «España es una democracia aunque le moleste».

«No es posible seguir con la decadencia democrática del Estado de derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación», ha espetado a Sánchez. «¡Qué república bananera se cree que somos!», ha incidido Feijóo a la vez que ha recordado los atropellos del presidente del Gobierno a la separación de poderes y a la propia oposición, que lidera el PP, tanto en el Congreso como en el Senado.

«Su decadencia no puede ser la de nuestra democracia», ha insistido el líder del PP ante centenas de parlamentarios que este domingo se han congregado en la capital de Andalucía. Misma ciudad que el 2 de abril de 2022, le encumbró como presidente del PP nacional a la salida de Pablo Casado de la dirección.

En línea con el cara a cara que mantuvieron ambos líderes, Sánchez y Feijóo, en la Cámara Baja la semana pasada, el presidente del PP ha vuelto a reprochar al líder del Ejecutivo que aún no haya presentado un proyecto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. «O se somete a las Cortes o a las urnas», le ha recordado.

En un enclave que es «talismán» para el equipo de Feijóo, el líder popular ha querido volver a poner de manifiesto que el PP no aceptará «atajos» para llegar al Palacio de La Moncloa, despejando así las dudas de que, ante la debilidad parlamentaria del presidente del Gobierno, presentara una moción de censura.

«Después de 46 años, ya no llega sólo con ganar, no lo haremos mediante atajos», ha remachado. «No renunciaremos a nuestros principios ni a nuestro compromiso ni a nuestro programa votado en las urnas», ha insistido, dejando también claro que en el PP, no se someterán al «chantaje de nadie» ni a «mercadear con el interés general ni con la unidad de la nación».

Una expresión, la de Feijóo, que se ha traducido en críticas veladas hacia el PSOE que en las últimas semanas, ha centrado en los objetivos de sus reproches los acuerdos entre el PP y Vox, como el recientemente alcanzado en la Comunidad Valenciana para sacar adelante unos presupuestos autonómicos.

Contra el «despotismo sanchista»

Desde Sevilla, el líder del PP ha marcado la hoja de ruta para actuar contra lo que ha denominado como el «despotismo sanchista» del presidente. «El cambio será con valores o no será, no hay fórmulas mágicas para conseguirlo», ha recordado Feijóo, a la vez que ha asegurado que no habrá «cálculos ni maniobras interesadas» para acabar con el Gobierno de la nación.

Con la defensa de la «igualdad de todos los españoles» por bandera, el popular Feijóo ha contrapuesto su modelo ante el del PSOE. «En este Sánchez y en este sanchismo no hay palabra ni principios, no hay proyecto», ha remarcado. «Es nuestro deber mostrar que hay otro camino, una ruta definida juntos y hacia adelante», ha asegurado, recordando que el PP deber ser ahora y más que nunca «el partido de los españoles, los primeros representando sus intereses».

«No vamos a ser el partido que nuestros rivales nos digan que tengamos que ser», ha insistido Feijóo, a la vez que ha recordado que su partido va a aprovechar la oportunidad que se les presenta. Mientras los demás «siguen huyendo de la realidad y de los problemas de los parlamentos», ha recordado que siempre estará el PP.