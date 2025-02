El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este lunes que «ver al PSOE, a Podemos y a Sumar el próximo 8 de marzo va a ser algo muy sorprendente, además de una verdadera indecencia». Así ha valorado los escándalos que han sacudido a grandes figuras de los partidos que han formado parte del Gobierno. El último terremoto que sacudió a la izquierda fue la publicación de las denuncias de violencia sexual contra uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero.

No es el único político al que se ha referido el ex presidente de la Xunta de Galicia. También ha hablado de la investigación abierta en el Tribunal Supremo ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos: «Ver cómo con el dinero de los españoles se paga a prostitutas y se les da empleos públicos en los ministerios, haría caer a cualquier Gobierno».

«Comprendo la ansiedad del electorado, de cualquier español», ha subrayado Feijóo. Además ha vaticinado que, si eso ocurriera en un Gobierno encabezado por él, la reacción sería peor que la que está habiendo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «No podría venir aquí».

«Vemos al señor Ábalos, al PSOE, al número 2 de Sánchez, el señor Torres, el fiscal general del Estado», ha relatado, para añadir que los escándalos judiciales están ocurriendo en «el círculo más cercano al señor Sánchez». «Esto es la indecencia impropia de cualquier primer ministro europeo», ha aseverado Feijóo.

«Nos hemos acostumbrado a que este Gobierno viva en la indecencia», ha lamentado el jefe de filas de la formación con sede en la madrileña calle de Madrid. En ese sentido, ha puesto en valor la necesidad de «describir lo que está pasando» para «decirle a los ciudadanos» que no se olvidan de nada: «Mantendremos toda nuestra fuerza hasta nuestro último aliento».

«Todo lo que está pasando y lo que queda por pasar es incompatible con un Gobierno honesto y, por tanto, con un Gobierno como éste», ha subrayado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

Contra quien dice «todo que sí» a Trump

Feijóo ha asegurado que no comprende que «haya políticos españoles que le digan todo que sí a la Administración norteamericana». Así se ha referido a Santiago Abascal, líder de Vox, que acudió este fin de semana a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una cita anual del Partido Republicano liderado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

El político popular ha mantenido la equidistancia entre los que lo alaban y los que lo critican. Por eso, ha afeado «que haya otros que se dediquen a insultar a los norteamericanos» para ver si «consiguen unos votos más» en España, en clara alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Feijóo también ha criticado a Sánchez por sus «difamaciones» este fin de semana contra el PP al sugerir que los populares habrían sido colaboracionistas con el nazismo. «Está insultando a la oposición, que es con el único con el que se puede hablar y acordar para ayudar a los ucranianos y para asegurar la paz en la Unión Europea», ha apostillado el líder del PP.