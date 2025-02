Feijóo arrebata a Sánchez al gurú Aleix Sanmartín para diseñar la estrategia electoral del PP

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha arrebatado a Pedro Sánchez los servicios del reconocido consultor Aleix Sanmartín, su gurú en las últimas elecciones generales. Según ha podido saber OKDIARIO, este experto llevaba en conversaciones con el PP desde después de verano, y finalmente ha manifestado su interés por participar del cambio político en España.

Sanmartín participó en la campaña electoral de Juanma Moreno en 2019, en la de Pedro Sánchez de 2023, y ahora trabajará para el PP de Feijóo. Ferraz ha querido mantener a Sanmartín hasta el último momento.

Sanmartín es un experto en análisis electoral, control de datos, aplicación de la IA a la comunicación política y en el diseño de campañas electorales. Y trabajará en coordinación con el departamento de Análisis electoral que dirige Elías Bendodo, con el que ya estuvo en la campaña de Juanma Moreno.

Este consultado complementar así la labor de estrategia del PP, y se suma a los nuevos activos incorporados al área de escucha digital y gestión de contenidos multimedia.

Con Sanmartín a su servicio, el PP podrá disponer de más información en la búsqueda de optimizar la labor de difusión del mensaje del partido. De esta manera, Sanmartín deja a Sánchez y apuesta por el Partido Popular, un mensaje de confianza en el PP para que el partido de Feijóo se convierta en ganador de las próximas elecciones y llegue al Gobierno.

Movimientos en Prisa

Esa pérdida de Sánchez se suma los movimientos que está habiendo en Prisa, donde su presidente, Joseph Oughourlian, primer accionista de la empresa con un 29,9%, y otrora amigo del Gobierno -le facilitó su entrada en el capital de Indra- se ha rebelado contra el grupo de accionistas españoles amigos de Sánchez que compraron el 7% de Prisa a Telefónica en mayo de 2022 y que han ido sumando apoyos hasta alcanzar ya casi el 20% del capital. Todo apunta a que Oughourlian forzará el despido de José Miguel Contreras, jefe editorial del grupo de medios editor de El País y la cadena Ser.

De este modo, se le desmonta a Sánchez el castillo de naipes mediático y de estrategia electoral con el que llegó a las generales anticipadas de julio de 2023, que perdieron los socialistas. Sin embargo, el secretario general del PSOE consiguió salir investido -tras el intento fallido de Feijóo- gracias a los votos del separatismo catalán, al que sigue contentado para mantenerse en la Moncloa.

En 2023, el consultor político cordobés Aleix Sanmartín fichó por el PSOE de Pedro Sánchez para tareas de asesoramiento meses antes de las generales del 23 de julio. Previamente, también fue el gurú del presidente andaluz, Juanma Moreno, para el que coordinó sus dos últimas campañas: la que lo aupó a la Presidencia de la Junta en 2018, y la que le otorgó la mayoría absoluta.

Sanmartín fue reconocido en 2023 y 2024 como consultor del año en los premios Napolitans, que entrega The Washington Academy of Political Arts and Sciences, conocidos como los Oscar de la Comunicación Política. Unos galardones que también premiaron su trabajo con el presidente andaluz con la distinción a la Mejor Campaña Electoral y la Campaña digital electoral del año 2022.

Con anterioridad, el consultor cordobés también trabajó para Pablo Casado en las elecciones generales del año 2019, aunque su hoja de servicios ha estado vinculada fundamentalmente al PSOE. Sanmartín inició su carrera en el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. De ahí pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Miguel Ángel Moratinos bajo mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Más tarde, se trasladó a México, donde fijó su centro de operaciones, trabajando para políticos latinoamericanos como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el uruguayo Tabaré Vázquez, entre otros.