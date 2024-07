El grupo de empresarios españoles afines a Pedro Sánchez que irrumpieron en Prisa en mayo de 2022 con la compra del 7% que tenía Telefónica en la compañía va sumando apoyos a la espera de acontecimientos cuando se cierre la refinanciación de la deuda y la venta de Santillana Internacional. Además del 7,3% que tiene Global Alconaba, liderada por Andrés Varela Entrecanales, fundador de La Sexta junto a José Miguel Contreras, este grupo de empresarios cuenta con otro 11% de Prisa de inversores nacionales.

Global Alconaba tiene ese 7,3% tras las sucesivas ampliaciones de capital en forma de emisión de bonos a las que ha acudido para mantener su posición. A ese porcentaje hay que sumar el 5,4% que ha aflorado Adolfo Utor, el dueño de Balearia, empresario valenciano cercano al PSOE. Además, Diego Prieto, fundador del grupo de ambulancias SGG, ha comunicado a la CNMV a finales de junio que tiene otro 3%, aunque no ha descartado elevar ese peso al 5%.

«Eso suma un 16% más o menos y luego aparte está otro grupo de accionistas que tienen acciones y que suman otro 2% de las acciones. Por ejemplo, es el caso de José Miguel Contreras, que como no llega al 3% no tiene que comunicar nada a la CNMV», explican fuentes conocedoras de la situación.

Contreras y Valera Entrecanales están considerados los máximos representantes de este grupo de empresarios afines a Sánchez que han tomado posiciones en Prisa para españolizar el accionariado del grupo de medios y, si es posible, tomar el control en el futuro. El diario El País y la Cadena SER son los buques insignias y las fortalezas del grupo.

De momento, ya suman ese 18% y pueden hacer valer ser los segundos accionistas de la firma, tras el fondo Amber Capital, dueño del 29,9% del capital. Su presidente, Joseph Oughourlian, también es el presidente de Prisa. Vivendi es tercero con el 11,5% del capital, pero el Gobierno le ha prohibido elevar su peso en el grupo. Vivendi y Amber son socios en Francia y entre los dos superan el 40% de Prisa.

Con estos porcentajes, todos los accionistas de Prisa están a la espera de ver qué ocurre cuando se complete la hoja de ruta de la compañía, que pasa primero por cerrar la refinanciación de la deuda, casi 1.000 millones de euros todavía, para reducir los gastos financieros, que están ahogando el día a día de la gestión de la empresa.

«Después de eso, lo previsto es vender Santillana Internacional y dejar la empresa saneada, sólo con los medios de comunicación, pero sin deuda. Y, a partir de ahí, la duda es qué hará Oughourlian con su 29,9%», explican fuentes internas.

En una reciente entrevista en El País, el presidente de Prisa aseguró que no se va a ninguna parte, que no dejará la compañía, y que no venderá Santillana Internacional. «Bueno, no puede salir en la prensa diciendo que va a vender Santillana porque el precio baja, es algo normal», señalan estas fuentes.

Los ingresos que podría recibir Prisa por este activo, el último que le queda después de vender Canal Plus, Santillana España y el negocio de Portugal, serían de unos 1.000 millones de euros, entre 7 y 9 veces el ebitda. Santillana Internacional cerró 2023 con un ebitda de 140 millones de euros. Prisa vendió Santillana España por 9,6 veces su ebitda.

Cerradas estas dos operaciones, se augura la batalla interna por el control de los medios de comunicación. Y, para ese momento, el grupo de empresarios españoles está tomando posiciones para ganar músculo y poder negociador. El entendimiento con la familia Polanco es posible, tiene otro 7%.