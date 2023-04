Feijóo abre el partido a la sociedad civil pero descarta un congreso ideológico antes de las generales

El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha marcado el propósito, y así lo está ejecutando, de abrir el partido a la sociedad civil para ir ahormando un ideario renovado desde la «centralidad» y la «transversalidad». Prueba de ello es el lanzamiento de la fundación Reformismo21, así como la ronda de reuniones con asociaciones profesionales, organizaciones sociales y plataformas cívicas para la elaboración del programa marco del 28M, base de la propuesta que llevará luego el PP a las generales.

Sin embargo, lo que no contempla Génova de ningún modo, y de hecho, da como descartado, es la convocatoria de un Congreso nacional del PP, de corte ideológico, antes de las próximas generales. No habrá ningún cónclave de este tipo para abordar cuestiones sensibles sobre la que consensuar una posición actualizada ante debates como los del aborto o la gestación subrogada.

Así lo aseguran fuentes de la dirección del PP, que además subrayan que sólo el Congreso Nacional, considerado el órgano supremo del partido, es el «único que estatutariamente puede modificar las ponencias», señalan dichas fuentes, que en el caso de la gestación subrogada remiten al posicionamiento de la ponencia que en el Congreso de 2017, el último ideológico celebrado por los populares, trató esta cuestión.

En dicho texto se pone especial atención en el caso de los «niños que llegan a España y que han nacido por gestación subrogada en otros países», al tiempo que se adquiere el compromiso de «afrontar con rigor todas esas necesidades, apoyando a todas las familias dentro del ordenamiento jurídico vigente», contando para ello con la opinión de «los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético».

«Altruista»

En estos días, el propio Feijóo ha verbalizado lo que es una actualización de facto de dicha ponencia, esto es, abrir la puerta a la regulación de la gestación subrogada en España siempre y cuando no haya pagos de por medio, es decir, que sea «altruista». Sin embargo, esta matización no tiene todavía el refrendo de un Congreso nacional, que no será convocado antes de las elecciones generales de finales de año.

El último cónclave ordinario de estas características que tuvo ámbito de discusión ideológica fue el de 2017, ya que los congresos de 2018 y 2022, el de la sucesión de Pablo Casado tras la moción de censura y el de la proclamación de Feijóo en Sevilla, respectivamente, fueron de convocatoria extraordinaria sin que hubiera debate de ponencias. Estos congresos, ya sean de naturaleza ordinaria o extraordinaria, se celebran por expiración del mandato temporal, esto es, cada cuatro años, o «como consecuencia de situaciones especiales no vinculadas a ese hecho». En 2024 ya habrán pasado siete años desde el último congreso nacional ideológico del PP.

Este miércoles en Gijón, Feijóo volvió a referirse a una posible regulación de la gestación subrogada («hay un vacío legal y ha de ser estudiado con profundidad y con sosiego», expresó) y manifestó que «no se puede mercantilizar en ningún caso cualquier tipo de actividad relativa a la gestación subrogada».

Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, se mostró contrario en Málaga a «abrir un debate nacional» sobre la gestación subrogada «por la decisión de una persona que respetamos cien por cien», dijo en alusión a la actriz Ana Obregón, y cuando se trata de una «cuestión que está regulada ya» y que «en España no está permitida», zanjó.