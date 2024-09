El ‘faker’ a sueldo Alvise Pérez admite que es un delincuente: «Sí, cobré honorarios sin factura»

Alvise Pérez, el falso justiciero entregado a la causa de denunciar la corrupción y el latrocinio político, ha terminado confesando que es igualito a los mismos que persigue. En un vídeo subido este jueves a sus redes sociales, el faker admite «haber cobrado en efectivo sin factura» tras conocerse que un presunto estafador de criptomonedas le haya financiado su campaña política con la entrega de 100.000 euros limpios de polvo y paja. «Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito privados, sin factura para poder tener más ahorros, con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente», ha dicho el eurodiputado tras ser investigado por la Fiscalía del Supremo por financiación ilegal de su partido Se Acabó la Fiesta (SALF).

El faker, que cobra más de 10.000 euros brutos al mes, se llega a comparar con autónomos «que no les queda otra que cobrar sin factura porque es la única salida que le queda».

El activista que se vendía a sí mismo como azote de corruptos y poderosos ha acabado admitiendo haber recibido 100.000 euros en metálico por parte de Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club, un chiringuito financiero de criptomonedas que cerró sin pagar a sus clientes. Pese a toda la evidencia en su contra, el faker ha elegido el papel de víctima para defenderse: «No soy yo el acusado y me libraré como siempre, porque detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda. Recordadlo. No soy yo quien está realmente en juicio. Lo que está en juicio es el sistema mismo». «He cobrado por mi trabajo sin factura, si es que esa es la verdad. Me niego a esconderme detrás de mentiras, promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno», ha dicho.

«Hacienda es una mafia donde un inspector cobra más que un magistrado del Supremo y que este sistema criminal, amigo mío, se está roto», dice el mismo que hasta hace nada denunciaba a políticos, jueces, periodistas o empresarios por corrupción. Lejos de pedir perdón, Alvise se chotea de quienes cumplen sus obligaciones fiscales: «A mí, y lo voy a decir a las claras, me importa tres cojones que la gente me vote o me deje de votar. Pero no voy a pasar por la política amordazado solo porque el sistema te quiera rico y obediente. Me niego».