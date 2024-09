El ‘faker’ a sueldo Alvise propuso que el ganador de su sueldo no pagase impuestos: «Es arriesgado»

El ‘faker’ a sueldo Luis Alvise Pérez propuso al representante de Madeira Investment Club usar su entramado financiero para sortear el sueldo de eurodiputado y así facilitar la elusión de impuestos al ganador. «¿Y si usamos el mega-mediático sorteo del sueldo vía tu empresa para que quien sea lo cobre sin pagar impuestos? Es arriesgado y tendrías al Estado encima… pero ultra-visibilidad y así explicamos cómo funciona Sentinel», dice el líder del partido Se Acabó La Fiesta en una conversación con el cryptoempresario Álvaro Romillo, alias Luis Cryptospain.

En conversaciones con Romillo, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, Alvise Pérez agradece que el responsable del entramado financiero le ayudase a crear varias carteras digitales para poder recoger fondos destinados a sufragar su campaña electoral. Pérez expone sus necesidades económicas en un extenso mensaje enviado a Romillo donde desvela su intención de no ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. «Mis necesidades son: -Necesidad de tráfico y alcance. -Fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas. -Fondos para el partido (6 actos, logísticas, propaganda y publicidad que a mi el Tribunal de Cuentas no me permite pagar de mi bolsillo por Ley de Financiación de Partidos Políticos)», expone Alvise Pérez.

En el mismo mensaje confiesa que también necesita el dinero para «afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y Protección de Datos». Afirma que la «liquidez me permite afrontarlas, hacer crecer el partido y prepararnos para el objetivo de lograr 5 escaños en 2026 y optar a ser llave de Gobierno». Sobre esta última hipótesis Pérez teoriza que sería posible obtener representación en el Congreso dada «la actual fragmentación política», algo que le daría una posición de influencia para poder legislar «en materia de libertad financiera y civil» y hacer lobby por el negocio de las criptomonedas.

Más de un mes después de esta petición y tras haber difundido varias wallets financieras, creación de Romillo, para sufragar su proyecto político, Pérez comienza a impacientarse ante la lentitud de las donaciones. No estaba alcanzando la cifra necesitada pese a que en poco más de 24 horas había obtenido cientos de euros. El fundador de Madeira Investment Club le mantiene informado de los ingresos que le van llegando pero Alvise Pérez afirma que no le llega para hacer todos los pagos. «Qué bueno! pero va demasiado lento. El tiempo me come para los pagos de campaña», asegura.

Ante esto Romillo le propone hacerle un pago en efectivo de 100.000 euros para hacer frente a los gastos de campaña y Pérez le responde que está de acuerdo y que le «posibilita una parte urgente de la campaña». La contraprestación es sencilla: hacer videos promocionales que Alvise tiene que grabar y publicar para impulsar sentinel, una de las empresas vinculadas al entramado financiero Madeira Investment Club.

«He estado repasando y si te parece bien mañana puedes pasar por el sentinel a por 100K, es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte para muevas el sentinel. Si puedes aprovecha para grabarte un video en la puerta o algo así en que hables algo sobre el sentinel, así empieza a conocerlo tu comunidad. Confírmame si te parece bien y hablo con Dani para que te lo gestione mañana. Yo estoy en RD (República Dominicana) así que cuando hable con él será medio día allí, así que sería perfecto para la tarde», dice Romillo.

El líder de Se Acabó la Fiesta responde con otra iniciativa para la promoción de Sentinel. «Lo ideal sería hacer un vídeo del paso-a-paso. Aunque el «paso a paso» con mis cámaras y guionizando mejor tras el 9J fuera de la campaña electoral, y hoy un video sobre Sentinel como concepto general para que os busquen en redes e internet», dice Pérez quien acude a las oficinas de Sentinel situadas en Madrid para recoger el dinero en efectivo. «Todo ok! 100.000 gracias, Luis», escribe el eurodiputado para confirmar que ya ha recogido los 100.000 euros donados por el empresario.