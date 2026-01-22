Ester Muñoz: «Si yo fuera socialista, ahora estaría llamando asesino a Puente»

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que en caso de que ella formara parte del PSOE, tendría que estar «llamando asesino» al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su cargo de responsabilidad en el trágico accidente de tren de Adamuz, tal y como hicieran los socialistas con Carlos Mazón en la DANA.

«Si yo fuera socialista y estuviese aquí hablando de una gestión gobernada de una emergencia por el Partido Popular, por ponernos en unos pocos meses, yo estaría llamando asesino al señor Óscar Puente. Algo que no voy a hacer», ha indicado Muñoz.

La portavoz de los populares en la Cámara Baja ha hablado, como hiciera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, horas antes, del «caos» de la gestión ferroviaria, y ha dicho que «hace mucho tiempo» que Puente no debería estar sentado en el Consejo de Ministros, ya que «es uno de los más reprobados» por el Parlamento.

Muñoz valora de esta manera la exigencia de responsabilidades políticas al Gobierno y a Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente de Adamuz, en la que, según la portavoz, «ha habido una situación de caos por parte del Gobierno de España» de manera «incuestionable».

«Ha habido un accidente, al día siguiente nos enteramos que reducen la velocidad en los tramos de Madrid a Zaragoza. Ese mismo día por la mañana vuelven a decir que no, pero ese mismo día vuelven a reducir la velocidad», ha subrayado Ester Muñoz, para añadir que es «evidente que hay un caos, al menos en la gestión de la comunicación».

«Es que Óscar Puente ya no debería ser ministro de España hace mucho tiempo. Es más, yo creo que nadie cree que una persona como Óscar Puente hubiera debido ser ministro de España. Pero, en fin, lo ha sido», ha afirmado, en relación a una potencial dimisión de Puente, si bien valora que el PP lo que exige son explicaciones y lo hace de forma «respetuosa».

Muñoz ha defendido que el PP se dedique a «fiscalizar» la labor del Gobierno como primer partido de la oposición y ha subrayado que es su «obligación». «Y habrá tiempo de pedir responsabilidades», ha indicado.

Muñoz ha contado que este jueves, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso y que van a solicitar también la del ministro Puente. A su juicio, eso es lo que le «toca» hacer al PP «en estos momentos».

Muñoz retrata a Puente

Además de resaltar que si fuera socialista y estuviese «hablando de una gestión gobernada de una emergencia por el Partido Popular», tendría que estar «llamando asesino al señor Óscar Puente». «Es algo que no voy a hacer», ha asegurado a continuación, tras comparar la gestión de la situación del PP con la que hizo el PSOE con el Gobierno de Mazón tras la DANA.

También ha recordado las críticas de Puente al PP durante los incendios de este verano. «Si yo fuera Óscar Puente, estaría diciendo que es un paquete porque no es capaz de resolver el problema de los trenes, como hizo él en los incendios de mi tierra», Castilla y León. «No somos iguales, ni lo vamos a ser», ha asegurado.