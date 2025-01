Íñigo Errejón, el que fuera fundador de Podemos y ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, acusado de agresión sexual por la actriz Elisa Mouliaá, ha declarado ante el juez que los hechos que la artista puso en conocimiento de la Policía Nacional fueron consentidos.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han informado a OKDIARIO que la defensa del ex diputado ha optado por argumentar que, aunque los hechos que denunció Mouliaá son reales, hubo consentimiento. El que fuera portavoz de Sumar ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, del juez y de su defensa. Errejón, sin embargo, no ha contestado a la acusación popular y tampoco al abogado de la actriz, que no le ha verbalizado ninguna cuestión.

El juez ha preguntado al ex diputado por qué dimitió de sus cargos en el Congreso y en el partido si no se había producido ningún tipo de actividad delictiva. Errejón ha contestado que no lo hizo por los hechos denunciados sino que había perdido la confianza y que su comportamiento era incompatible con la idiosincrasia de Sumar.

Además, tal y como ha destacado Europa Press, ha tratado de argumentar que la actriz no estaba ebria la noche en la que se denunciaron los hechos. También ha desmentido que hubiera cerrado con llave la puerta de la habitación en la que había entrado con Mouliaá y donde, según la denuncia de la actriz, Errejón «se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante».

A su salida de los juzgados, Errejón ha subrayado que estaba «bastante satisfecho» con su declaración y ha resaltado que todo lo que tenía que decir, ya lo había declarado ante el juez. «No tengo mucho que contarles», ha indicado. «Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad, todo lo que tenía que decir, lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez que es a quien corresponde, así que nada; ahora, a esperar», ha manifestado. El ex diputado se ha mostrado «muy tranquilo».

Mouliaá desliza que pudo ser drogada

Por su parte, Elisa Mouliaá no ha descartado ante el juez que el ex diputado pudiera haberle puesto alguna droga en la bebida el día en el que ocurrieron los hechos que la artista puso en conocimiento de la Policía Nacional. Además, la actriz ha explicado al magistrado encargado de la causa, Adolfo Carretero, que el que fuera fundador de Podemos le realizó tocamientos sin su consentimiento.

Fuentes jurídicas han trasladado que se ha mostrado visiblemente nerviosa y emocionada. Mouliaá se ha ratificado y, además, ha ampliado su denuncia. La actriz ha recordado que entró en una fiesta con Errejón. En ese momento en el que Errejón le dio dos o tres copas, ha asegurado, deslizando la posibilidad de que el dirigente pudiera haber echado alguna droga, tal y como informa Europa Press. La justificación de la actriz es que empezó a encontrarse mal y con la sensación de estar muy bebida muy pronto.

Dispuesto a «demostrar su inocencia»

Errejón había asegurado a su llegada a los juzgados que afrontaba su declaración con tranquilidad: «Vengo a demostrar mi inocencia». Este jueves, ambos han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

«Este es, ya se ve, un día esperado, muy esperado por mí», manifestó a la prensa que se agolpaba a las puertas de los juzgados. Ante numerosos periodistas subrayó su «confianza en la justicia».

«Quiero dejar claro que vengo a demostrar mi inocencia», continuó. Y concluyó: «Las explicaciones las voy a dar donde corresponde, delante del juez».