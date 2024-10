El discurso feminista de Íñigo Errejón durante toda su trayectoria política le está estallando en la cara. El ahora ex portavoz parlamentario de Sumar ha pasado de sumarse al carro del Me Too a ser el protagonista de uno en España. La actriz Elisa Mouliaá ha presentado una denuncia contra él por un caso de violencia machista y, si nos atenemos a las palabras del propio Errejón en 2016, su partido será «extraordinariamente duro» contra este «comportamientos».

Íñigo Errejón ha hablado en multitud de ocasiones de casos similares al que ahora protagoniza. Y lo ha hecho con una dureza que ahora sorprende. En unas declaraciones del año de 2016 sobre un caso de acoso sexual que afectaba a un miembro de Podemos en Madrid llegó a decir que era un «hecho extremadamente grave» y que «por desgracia Podemos no es un refugio dentro del cual no entren dinámicas que se dan en toda la sociedad española».

Es decir, que se lamentaba de que una formación tan feminista como Podemos no pudiera frenar casos de violencia machista. Casos como el de él ahora. Eso sí, también añadía que eso no era «una excusa» y que desde su formación iban a «trabajar con todo el rigor, pero con toda la dureza» para «determinar qué ha sucedido y en que medida ha sucedido» y, si eso fuera así, actuarían «con toda la dureza».

«Es una desgracia que nosotros no estemos al margen de dinámicas que, si somos honestos, reconoceremos que pasan en muchísimos ámbitos de la sociedad española. Pero nuestro granito de arena, lo que sí podemos hacer, es ser extraordinariamente cuidadosos y al mismo tiempo extraordinariamente duros contra estos comportamientos», decía el Errejón de 2016.

Él ha admitido los hechos a Sumar. Él ha dejado el partido y la política con una carta bochornosa donde no pide perdón a las víctimas y se presenta precisamente él como una del «patriarcado» y la «vida neoliberal». Según el Errejón de 2016 tendrá que ser «extraordinariamente duro contra estos comportamientos».

La denuncia de Elisa Mouliaá

La actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha denunciado en comisaría esta mañana a Íñigo Errejón por acoso sexual. Mouliaá ya había anunciado este jueves en redes sociales que el ex dirigente de Sumar y de Podemos que la había acosado, y horas después ha presentado finalmente una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Mouliaá ha afirmado sobre esta acción legal contra Íñigo Errejón que fue acoso sexual y que existen pruebas y testigos para verificar esta denuncia. La artista ha expuesto en su perfil oficial que ha sido una de las mujeres que han sufrido las presuntas actitudes que, según las denunciantes, podrían enclavarse en casos de violencia machista. «Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejon y quiero denunciarle», afirmó este jueves en un mensaje colgado en las redes sociales.