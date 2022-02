La escena se vivió el pasado lunes y después de que Belén Hoyo abriera el melón del Comité de Dirección del PP exigiendo el cese inmediato de Teodoro García Egea. El entonces todavía secretario general se movió rápido y empezó a citar a diputados y senadores en Génova para intentar un cierre de filas urgente y evitar lo inevitable. Y entre esos contactos figuraron cuatro presidentes provinciales de Andalucía: un feudo comandado por el barón Juanma Moreno, quien ya hablaba con el resto de líderes territoriales para buscar una solución que zanjase la sangría de votos del PP y el deterioro de la imagen. El objetivo de los contactos era que los presidentes provinciales de Sevilla, Almería, Cordoba y Jaén jurasen fidelidad a Pablo Casado, lo que, de facto, fraccionaba la necesaria unidad de acción del PP andaluz, especialmente en las fechas previas a unas elecciones autonómicas.

Los contactados fueron la presidenta provincial de Sevilla, Virginia Pérez; el de Almería, Javier Aureliano García; el de Jaén, Erik Domínguez.; y el presidente provincial de Córdoba, Adolfo Molina.

Pero el intento fracasó. Y el deseo de que se jurase fidelidad a Pablo Casado y al propio García Egea, pese a la posición de los barones y de la dirección del Grupo Parlamentario -conocida al día siguiente, pero que ya se preparaba a esas horas de la tarde- y la misma pérdida de voto no fraguó.

El problema de esta tentativa hubiese sido especialmente grave de haber triunfado a la vista de la situación electoral de Andalucía.Y es que antes de acabar el año el Gobierno de centroderecha de esta comunidad autónoma tiene que someterse a su reelección en las urnas regionales.

Pese a ello, el intento no triunfó.

Todo ello se vivió dentro de la última maniobra del todavía secretario general del PP, Teodoro García Egea, que, de hecho, acabó en un fracaso general.

El aún secretario general del PP había remitido un mensaje ese mismo día a diputados y senadores del PP para personarse por la tarde en tres tandas en la segunda planta de Génova (17.30, 18.30 y 19.30 horas).

Sin embargo, como publicó OKDIARIO, fueron numerosos los parlamentarios que no atendieron al llamamiento y no se presentaron en la sede de Génova. Entre los argumentos para no acudir figuraron que no sabían «para qué se había convocado por la secretaría general, con qué intención» y, sobre todo, que no compartían el mantenimiento de García Egea en el cargo a esas alturas.

La guerra en el aparato, de ese modo, también se trasladaba al Grupo Parlamentario del PP en las Cortes. Las llamadas y citas exigiendo fidelidad a Pablo Casado no cesaban. Y llegaban hasta los presidentes provinciales, como los andaluces.

Los llamamientos fueron coordinados por la secretaría general de Teodoro García Egea. Y a todos los contactados se les exigía que garantizasen su fidelidad al presidente y que, por lo tanto, mostrasen en redes y en sus comentarios el descontento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.