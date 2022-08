La ‘ecologista’ Teresa Ribera paga 163.609 € en gasoil contaminante para calefacción en su ministerio

Consejos vendo que para mí no tengo. El Ministerio de Teresa Ribera (PSOE) hace bueno el dicho popular español. El departamento del Gobierno para la Transición Ecológica ha firmado contratos por 163.609 euros para suministrar gasoil contaminante para calentar sus instalaciones. A los 148.594 euros que desveló OKDIARIO, se suman otros 15.015 euros de un contrato menor que ahora consta en el Portal de Contratación del Estado.

Este departamento gubernamental, que tiene su sede en Nuevos Ministerios, en Madrid, gasta del orden de 180.000 litros al año de una energía finita y que genera gases de dióxido de carbono como es el gasoil. Todo para calentar sus propias oficinas. A pesar de que estamos ante la cartera del Ejecutivo que dice ser más ecologista, no son «verdes». No dan ejemplo y mantienen sistemas contaminantes para no pasar frío.

El Portal de Contratación del Gobierno recoge que el día 23 de diciembre se formalizó, por tramitación de urgencia, la adjudicación para calentar el citado ministerio por 148.594 euros, impuestos incluidos, con la empresa Enerplus S.L.U. por el plazo de 12 meses prorrogables por otro año. La entidad adjudicadora es la Junta de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

No fue suficiente. La misma web oficial recoge otro contrato con el mismo objeto («Suministro de combustible de bajo contenido en azufre para atender a las necesidades de calefacción de la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, situado en Plaza San Juan de la Cruz número 10, Madrid») y la empresa Beroil. En este caso, el acuerdo se firmó en febrero con un plazo de ejecución «del 26 de noviembre de 2021 durante tres meses». Se invitó a tres empresas a presentar ofertas, pero se eligió la mencionada «por ser la oferta económicamente más ventajosa».

Más litros

Llama la atención el segundo contrato, ya que los pliegos de la contratación inicial contemplaba un importante aumento del consumo. Se ha pasado de consumir 128.638 litros en 2020 a 180.000 como estimación en 2022. En el registro histórico, que llega hasta 2010, el mínimo consumo se registró en 2014 y 2015, con apenas 116.000 litros consumidos. Se trata de gasóleo de calefacción clase C.

Actualmente, los dueños de propiedades instalan, si quieren ser ecológicos, calefacciones eléctricas que, además, pueden nutrirse de paneles solares, de biomasa o de energía geotérmica. Sin embargo, el ministerio de la vicepresidenta Teresa Ribera no ha tenido tiempo aún para renovar su sistema de calefacción.

Además, el edificio es muy antiguo, anterior a la Guerra Civil, y sus características de eficiencia energética y aislamiento dejan hoy bastante que desear. A pesar de que en esas oficinas se dictan las estrictas normas ecologistas que generan dolores de cabeza a miles de españoles, no se aplican sus propias recetas. Conservan sus viejas calderas de gasoil.

Cuando lanzaron el concurso justificaron la urgencia en su tramitación porque no existía «la posibilidad de tomar medida provisional o puntual que solucione el problema provisionalmente». Por otro lado, desde el entorno de la ministra aseguraron que sí se están acometiendo reformas como sustitución de ventanas e instalación de placas solares para obtener electricidad.

Sede del Ministerio de Transición Ecológica. (Foto: Luis García)

También el propio Palacio de La Moncloa igualmente es contaminante. Como publicó OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado miles de euros del presupuesto público en la calefacción de la residencia oficial del presidente. Mientras, los hogares de los españoles se enfrentan a una escalada del precio de la luz y el gas.

En concreto, el Ministerio de Presidencia firmó el pasado octubre un contrato de suministro de combustible (gasóleo tipo C) para la calefacción de Presidencia del Gobierno, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Agencia estatal del Boletín Oficial del Estado (AEBOE) y Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. El importe total de la adjudicación para 2021 y 2022 es de 695.250 euros (impuestos incluidos). La empresa elegida ha sido Esergui Disteser SL.

También otro ministerio que se declara verde a los cuatro vientos, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, compra gasóil para calentar la sede que comparte con los departamentos de Consumo y Sanidad. En su caso, reservó 577.650 euros para energía contaminante.