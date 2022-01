El Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera (PSOE), ha adjudicado por 148.594 euros al año la compra de 180.000 litros de gasoil contaminante para calentar las oficinas de su departamento gubernamental. A pesar de que la titular de la cartera más ecologista del Ejecutivo se declara «verde» no da ejemplo y mantiene sistemas nada sostenibles para no pasar frío en las instalaciones ministeriales. El Gobierno al completo ha declarado la guerra al diésel. No obstante, se sigue usando en muchos departamentos.

El Portal de Contratación del Gobierno recoge que el día 23 de diciembre se formalizó, por tramitación de urgencia, la adjudicación para calentar el citado ministerio por 148.594 euros, impuestos incluidos, con la empresa ENERPLUS S.L.U. por el plazo de 12 meses prorrogables por otro año. La entidad adjudicadora es la Junta de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El objeto del contrato: «Suministro de combustible de bajo contenido en azufre para atender a las necesidades de calefacción de la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, situado en Plaza San Juan de la Cruz número 10, Madrid». Únicamente se presentaron dos empresas al concurso público. El criterio que más pesaba para la adjudicación era el precio, 80 de un máximo de 100 puntos.

Más litros

Los pliegos de la contratación impulsada por el equipo de Teresa Ribera aclaraban que se requería suministrar gasóleo de calefacción clase C a la «sede principal» del Ministerio. Un detalle que llama la atención es que se ha disparado el gasto en calefacción en los últimos años. Se ha pasado de consumir 128.638 litros en 2020 a 180.000 como estimación en 2022. En el registro histórico, que llega hasta 2010, el mínimo consumo se registró en 2014 y 2015 con apenas 116.000 litros consumidos.

Este ministerio de la vicepresidenta Teresa Ribera, ubicado en el complejo de Nuevos Ministerios en el centro de la capital, no ha renovado su sistema de calefacción. Es un edifico antiguo, anterior a la Guerra Civil, cuyas características en eficiencia energética dejan hoy bastante que desear. A pesar de que en esas oficinas se escriben las normas ecologistas que provocan dolores de cabeza a quienes quieren construir o comprarse un coche en España, no se aplican sus propias recetas. Conservan sus viejas calderas de gasoil.

Cuando lanzaron el concurso justificaron la urgencia en su tramitación porque no existía «la posibilidad de tomar medida provisional o puntual que solucione el problema provisionalmente». Por otra parte, desde el entorno de la ministra esgrimieron que sí se están acometiendo reformas como sustitución de ventanas e instalación de placas solares para obtener electricidad.

Esta falta de agilidad en el cambio de sistemas contaminantes también se registró en el parque móvil del Ejecutivo. Tras meses imponiendo restricciones a los vehículos de gasoil y plantear su prohibición a partir de 2040, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compró 249 coches patrulla de esta combustión para la Guardia Civil.

Sede del Ministerio de Transición Ecológica. (Foto: Luis García)

También el propio Palacio de La Moncloa igualmente es contaminante. Como publicó OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 40.500 euros del presupuesto público en la calefacción de la residencia oficial del presidente. Mientras los hogares de los españoles se enfrentan a una escalada inédita del precio de la luz y el gas, una subida que el Ejecutivo de PSOE y Podemos no logra frenar.

En concreto, el Ministerio de Presidencia firmó el pasado octubre un contrato de suministro de combustible (gasóleo tipo C) para la calefacción de Presidencia del Gobierno, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Agencia estatal del Boletín Oficial del Estado (AEBOE) y Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. El importe total de la adjudicación para 2021 y 2022, 695.250 euros (impuestos incluidos). La empresa elegida ha sido Esergui Disteser SL.

En el caso del complejo de La Moncloa, el importe asciende a 28.800 euros para 2022. Según los pliegos del contrato, el expediente «responde a la necesidad de calentar aquellos edificios que tienen calderas de gasoil en los meses más fríos del año, se trata de consumos estacionales». Si bien la estimación del Ministerio para el Complejo de La Moncloa asciende a 45.000 litros anuales, estas instalaciones cuentan con un depósito de 30.000 litros.