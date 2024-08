Echenique utiliza una imagen manipulada de Santiago Abascal para reírse de su físico

El ex diputado de Podemos Pablo Echenique ha utilizado sus redes sociales para arremeter contra el físico de Santiago Abascal utilizando una imagen del líder de Vox cuando era más joven pero claramente manipulada. En el comentario publicado por Echenique dice: «¿Cromosomas XY? ¿Niveles de testosterona en la horquilla reglamentaria? ¿Fenotipo estándar de varón cis? ¿Genitalia católicamente binaria? Esto es una misión para el equipo de investigación terfo-facho del Comité Olímpico Internacional».

Las redes sociales se han echado encima del podemita por este desafortunado comentario arremetiendo contra el aspecto físico de una persona y en las respuestas hemos podido leer la defensa de otros miembros de Vox como el concejal en Alcorcón, Pedro Moreno: «Es una foto alterada. Pero aunque fuese de verdad, es increíble que una persona con discapacidad haga semejantes comentarios. Bueno, es increíble en una persona con sentido común, no en un comunista como tú. Así que, lo que es una misión para un equipo de investigación es buscar quien te pilota el cerebro.»

También comentarios anónimos que dicen: «Echenique riéndose del fenotipo de Abascal. Un tío al que lo bañan en el fregadero de la cocina. Es que tiene huevos». «¿Le tienes envidia? Normal. Yo si fuera tú también se la tendría» o «jamás tendrás descanso, tienes el alma negra. Mira lo que es un HOMBRE, mira lo que es un PADRE. Comunista, como a todos la envidia te corroe», «que te rías tú del físico de alguien…»

No es la primera vez que Echenique la lía en sus redes sociales teniendo como objetivo el físico de Santiago Abascal. El ex diputado de Podemos no tuvo mejor idea que comparar este viernes a la boxeadora olímpica argelina con el presidente de Vox y las reacciones no se hicieron esperar.

Esto decía en su cuenta de X: «Aplicando el mismo criterio nazi que fachos y terfos están usando con la boxeadora de Argelia Imane Khelif, habría que hacerle también un test de sexo a Abascal porque a lo mejor con esos pectorales tan hinchados debería competir en la categoría femenina», firmó provocando una cascada de comentarios.

Imane Khelif

La participación de Imane Khelif, luchadora transexual, en boxeo femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, despertó una indignación mundial tras su participación en un combate. La italiana Angela Carini decidió retirarse de la competición después de ver como su rival, la argelina Khelif, era muy superior físicamente. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy crítica con la presencia de esta deportista en competiciones femeninas: «La abolición de la mujer es injusta y perversa».

Un asunto al que también se refirió Emmanuel Reyes Pla, medalla ya segura de España en boxeo. «Khelif es un hombre. No es fácil subir (al ring) con una persona que sabe que es un hombre, aunque tenga cuerpo de mujer, cara de mujer, al final es un hombre, se ha demostrado que es un hombre», comentó el boxeador español en entrevista con OKDIARIO en París. «Esto va a terminar mal si no toman una decisión rápida. Esto es boxeo, un golpe en la cabeza te puede dejar paralítico para toda tu vida», sentenció.

La boxeadora argelina Imane Khelif, tiene cromosomas XY y no pasó los test de la Federación Internacional de Boxeo para participar en competiciones femeninas. Sin embargo, para el Comité Olímpico Internacional (COI) que no reconoce la legalidad de la Federación de Boxeo, sí permite a Khelif estar en competición femenina en los Juegos. Considera que el nivel de testosterona de Khelif está dentro de los parámetros de una mujer.