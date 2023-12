Discurso del Rey Felipe VI en Nochebuena: a qué hora es y dónde verlo en directo

El discurso del Rey Felipe VI es uno de los momentos más esperados, en lo mediático, del día de Nochebuena en España, y este 24 de diciembre de 2023 se volverá a celebrar como parte central y preludio de las cenas familiares y reuniones con amigos que se dan en esta fecha especial de celebración. El monarca repasará la actualidad nacional por noveno año consecutivo desde que fuera nombrado. Te contamos dónde puedes ver en directo por televisión el discurso del Rey Felipe de Nochebuena y a qué hora se celebra este clásico acontecimiento.

Hemos dejado de lado las secuelas de la pandemia y las circunstancias sociales, de política interior y de geopolítica internacional apuntan a centrar el repaso de la actualidad del Rey Felipe VI en su discurso de Navidad de este año 2023, dentro de un ambiente alterado en España después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tras unas elecciones generales de las que no salió vencedor de las urnas, pero de las que pudo sustraer la formación de Gobierno tras sendos acuerdos y cesiones extremas a los independentistas vascos y catalanes.

La Ley de Amnistía puede centrar un punto muy relevante en la reflexión del Rey Felipe VI durante el discurso que dará esta Nochebuena a los españoles, donde todo apunta a que el jefe del Estado hará también un llamamiento a la unidad de España en unos días difíciles después de la colaboración de los independentistas catalanes y vascos en la formación del Gobierno español.

Horario del discurso del Rey Felipe VI de Nochebuena

El mensaje de Navidad del Rey Felipe VI se emitirá el domingo 24 de diciembre de 2023 y su hora de comienzo, en horario peninsular, serán las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El discurso del Rey tendrá una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos y está grabado en el Palacio de la Zarzuela, residencia de los Reyes de España.

Dónde ver por TV en directo el mensaje del Rey Felipe VI

Para seguir a través de la televisión el discurso de Navidad del Rey Felipe VI la tradición indica que habrá que sintonizar alguno de los canales de la televisión pública, ya que es RTVE quien se encarga de la retransmisión oficial del mensaje del Rey. En La1, La2 o TVE internacional podremos ver en directo por TV el discurso del Rey, así como en la plataforma de internet de la cadena pública, RTVE Play, y a través de la radio en RNE, Radio Nacional de España.

Sin embargo, RTVE no se queda la señal televisiva del discurso del Rey Felipe VI de Nochebuena, si no que esta será compartida para que el telespectador pueda seguir las palabras y reflexiones del jefe del Estado a través del resto de cadenas en abierto de España. Así las cosas, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro y las cadenas de televisión autonómicas, a excepción de EiTB (País Vasco) y TV3 (Cataluña), que han tomado la decisión de no emitir el discurso del Rey en 2023.

También, en OKDIARIO, seguiremos minuto a minuto en directo todo lo que cuente el Rey Felipe VI en el discurso esta Nochebuena de 2023, a partir de las 21:00 horas y con un análisis posterior.